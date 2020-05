Ein bewegendes Video macht in Call of Duty: Warzone die Runde, was die Freundschaft zweier Spieler zeigt, die sich in einer Solo-Runde getroffen haben.

Normalerweise hat man in einer Solo-Runde von Warzone keine Verbündeten. Alle kämpfen hier gegeneinander und nur der beste Spieler überlebt.

Zwei Spieler haben sich allerdings in der Warzone getroffen und zusammengeschlossen. Als sie am Ende alleine übrig blieben war aber klar: Einer von beiden muss sterben.

Emotionales Video rührt reddit

Das ist der Clip: Das Video stammt ursprünglich von der Plattform TikTok, doch wurde dann auf reddit geteilt. Dort erhielt es bereits über 8000 Upvotes:

Begonnen hatte der Clip damit, dass einer der Spieler ein Herz auf den Boden gesprüht hatte. Sein eigentlicher Gegner ging darauf ein und verbündete sich mit ihm. Der Spieler war lediglich mit einem Schild bewaffnet und wollte eine No-Kill-Challenge angehen.

Die Freundschaft hielt dann über eine ganze Runde und schlussendlich standen sich nur noch die Verbündeten gegenüber. Damit es aber einen Sieger gibt, musste einer der beiden Spieler sterben.

Derjenige, der nur mit dem Schild bewaffnet war, verließ daraufhin den Kreis ins Gas. Immerhin steuerte er keinen Kill bei und wollte seinen Partner den Sieg schenken.

Das ganze Video wird dann noch mit dem Song „See You Again“ untermalt, welcher vor allem durch Fast & Furios 7 und dem Tod von Paul Walker bekannt ist.

Was sagen Zuschauer dazu? Einige Zuschauer auf reddit zeigen sich emotional über diesen Clip. So fragt „2-cringe“ beispielsweise: „Wer zur Hölle schneidet hier gerade Zwiebeln?“

Andere Zuschauer fragen sich, ob der Spieler mit dem Schild tatsächlich gestorben ist oder am Ende doch noch den Sieg bekommen hat. Immerhin sieht man das Ende nicht genau.

Gibt es noch mehr Clips zu Warzone? Immer wieder zeigen Spieler auf reddit spektakuläre Kills oder Aktionen. Zuletzt sorgte ein Hollywood-reifer Clip für Aufsehen. Dort erledigte ein Spieler zwei Gegner nur durch ein kleines Loch.

Ein Clip auf reddit vom Streamer TimTheTatman sorgte für viele Lacher. Dort freute er sich auf eine richtig starke Belohnung, doch Sekunden bevor er diese erhalten konnte, wurde er doch noch erledigt und bekam nichts. Gelacht wurde dennoch über diese lustige Aktion.