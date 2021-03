Laut Profi: Das wird die nächste OP-Waffe in CoD Warzone – Wenn sie kommt

Die noch nicht richtig veröffentlichte Maschinenpistole CX-9 kann in der Call of Duty: Warzone mit viel Glück bereits gespielt werden. Und der CoD-Profi NICKMERCS ist überzeugt, dass jeder nur noch diese Waffe spielen wird, nachdem er sie ausprobiert hat. Wenn sie denn kommen sollte.

Um diese Waffe geht’s: Es geht um die CX-9. Dabei handelt es sich um eine schnellfeuernde Maschinenpistole – offenbar noch aus der Zeit von Modern Warfare. Denn sie kann unter anderem im Koop-Survival-Modus von CoD: Modern Warfare freigespielt und genutzt werden.

Das besondere an der Waffe: In der Warzone oder auch in Multiplayer von Modern Warfare ist diese Waffe aber bisher nicht richtig erschienen. Regulär freispielen, upgraden und nutzen kann man die CX-9 dort also aktuell nicht. Ob sie dort tatsächlich irgendwann komplett freigegeben wird, ist unklar.

Doch mit Glück kann man sie bereits jetzt, seit dem Start der Season 2, im Battle Royale spazieren führen. Und der Tenor dabei: Die Knarre haut richtig rein, würde aktuell definitiv zur Top-Tier zählen, so manch einer hält sie sogar direkt für OP.

So bekommt man aktuell die CX-9 in der Warzone: In der Warzone findet man die Waffe bislang nur in einer besonderen Version, nämlich in Form des Serac-Bauplans – und das auch nur mit extrem viel Glück. Der droppt nämlich ganz selten aus den ebenfalls seltenen, orangenen/goldenen Loot-Kisten. Auch als ganz seltenen “Boden-Loot” soll es die SMG geben.

Hier der seltene Serac-Blueprint

Wenn sie nur annähernd so ist wie jetzt, wird man nichts anderes sehen

Das sagt NICKMERCS zur CX-9: Nun hat der bekannte Streamer und CoD-Profi NICKMERCS die Waffe endlich selbst ausprobieren können war schwer begeistert – aber auch nervös, wie er selbst zugibt. Denn im Hinblick auf die Waffe macht ihm offenbar das Meta sorgen.

“Ich habe das Ding nur für das halbe Spiel nutzen können, aber man sieht, warum es so hart ist, sie zu bekommen” sagt NICKMERCS fast schon ehrfürchtig in seinem jüngsten Video. “Das Ding ist ein Laser, auf alle Entfernungen. Es hat ne irre TTK (Time to Kill), die übersteigt alles”, fährt er fort.

“Ich freue mich darauf, wenn diese Waffe in der Warzone landet, aber ich bin auch wiederum nervös. Wenn sie auch nur annähernd so ist, wie jetzt, wir man nichts anderes auf der Map mehr sehen”, heißt es als Fazit vom Pro.

Hier seht ihr NICKMERCS mit der CX-9 in Aktion:

Wann kommt die Waffe? Das ist nicht klar. Nicht mal, ob sie überhaupt jemals komplett eingeführt wird – also in der regulären Version abseits des Serac-Blueprints.

Aber wie gesagt: Mit Glück kann man die Waffe aktuell schon im Battle Royale spielen. Und solltet ihr die CX-9 im Laufe eines Matches tatsächlich mal in die Hände bekommen, probiert sie unbedingt aus. Aktuell ist sie wirklich OP und lohnt sich allemal – ungeachtet dessen, ob diese potentielle Top-Waffe nun irgendwann mal kommt oder nicht.

Hattet ihr bereits Glück und konntet euch schon ein eigenes Bild von dieser Maschinenpistole machen? Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Knarre? Würdet ihr euch eine reguläre Einführung in der Warzone wünschen?

Übrigens, sollte sich das bewahrheiten, könnte damit dann auch die CX-9 regulär ins Spiel kommen: Laut Leak: CoD Modern Warfare bekommt eine weitere Season – Mit diesen Inhalten