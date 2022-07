Großer Streamer fordert Twitch heraus – Wirft mit verbotenen Worten um sich, um einen Bann zu provozieren

Wurde Asmongold denn gebannt? Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist der Streamer immer noch in der Lage, live zu gehen und ist nicht von Twitch gesperrt worden. Ob noch Konsequenzen folgen werden, bleibt also abzuwarten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum sind sie auf Twitch verboten? Meist wurden die Worte auf Twitch benutzt, um bestimmte Nutzergruppen zu denunzieren und zu beleidigen. Der Plattform wurde dies irgendwann zu bunt und beschloss Konsequenzen in Form einer Sperrung zu ziehen, sobald Chatter oder Streamer die Worte in den Mund nahmen.

Insert

You are going to send email to