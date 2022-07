Twitch-Streamer läuft 2.500 Stunden in Minecraft geradeaus und zerstört damit die Welt

Über 420 Tage verteilt lief der Minecraft-Streamer MysticalMidget 2.500 Stunden lang in eine Richtung, um sich am Ende der Welt in den Tod zu stürzen. Erfahrt bei MeinMMO, wie er dabei versehentlich die Welt zerstörte.

Hintergrund der Aktion:

Mit knapp 1.000 Followern auf Twitch gehört MysticalMidget zu den kleineren Streamern der Plattform.

Mit ungewöhnlichen Aktionen versucht er daher, auf sich aufmerksam zu machen

Im Februar 2021 trat er seine Reise ans Ende der (Minecraft)-Welt an

Diese endete am 11. Juli 2022 mit einem Sturz in den Abgrund

Bis ans Ende der Welt

Worum geht es? In dem circa einminütigen Clip ist zu sehen, wie der Streamer MysticalMidget durch eine extrem verbuggt aussehende Minecraft-Welt läuft, während seine Freunde ihn anfeuern. Er selbst ruft ein paarmal „Die Welt sagt nein“, dann ist es so weit: Ein weiterer Schritt und er fällt mit einem Schrei durch den Boden in den Abgrund.

Nach sage und schreibe 420 Tagen hat er den Rand der Welt erreicht und ist durch den Boden geclippt. Einige Sekunden lang kann er den unausweichlichen Tod noch durch den Verzehr von Brot aufhalten, welches in Minecraft heilt, dann heißt es „Game Over“.

Den ganzen Clip in englischer Sprache könnt ihr euch hier ansehen.

Das steckt hinter der Aktion

Was genau ist eigentlich passiert? Gerade in Open-World-Games sehen Spieler es oft als Herausforderung, das Ende der Welt zu erreichen. Oft gibt es dort Barrieren, unsichtbare Wände oder versteckte Überraschungen der Entwickler.

Mystical ist laut eigenen Angaben erst der 5. Mensch, der es geschafft hat, in die „fernen Länder“ (englisch: far lands) zu laufen. Diese befinden sich am äußersten Ende der generierbaren Welt. Dafür muss man ca. 12 Millionen Blöcke von den zentralen (0;0)-Koordinaten aus zurücklegen, um sie auf legitimem Weg, ohne Cheats oder Teleportation, zu erreichen.

Er ging allerdings noch ein paar – oder genauer gesagt 20 Millionen – Schritte weiter und durchquerte sie, um bis ans tatsächliche Ende der Welt zu gelangen. In den neueren Versionen von Minecraft befindet sich an diesem Punkt eine unüberwindliche Mauer. Für seine Aktion musste der Streamer daher eine Zeitreise machen und die Beta 1.7-Version spielen. Eine Mauer gibt es dort nicht, die Landschaft setzt sich vermeintlich einfach fort.

Um dieses kuriose Ziel zu erreichen, hat Mystical über 2.500 Stunden verteilt auf 420 Tage investiert. Die Reaktionen auf Reddit sind gemischt. Einige bewundern die Hartnäckigkeit, andere halten es für die größte Zeitverschwendung, die es je gegeben hat.

Was zeichnet die „fernen Länder“ aus? Neben der Tatsache, dass sie nicht ganz einfach zu erreichen sind, zeichnen die fernen Länder sich vor allem durch ihre extrem ungewöhnliche Geografie aus. Sie bestehen aus einer wilden Mischung an Biomen, wie man sie so in Minecraft eigentlich nicht zu sehen bekommt.

Zusätzlich wirkt sich die enorme Menge an Blöcken, die auf dem langen Weg generiert wird, auf die Performance aus. Zunächst einmal werden die Bewegungen stockender, die Framerate fällt und die CPU wird in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch kann es zum Spielabsturz kommen.

In der aktuellen Version erwartet euch hinter den „fernen Ländern“ eine Mauer, in den älteren Versionen jedoch sogenannte „Ghost Blocks“ oder „Fake Blocks“, durch die man einfach hindurchfällt, sobald man sie betritt.

Mystical ruht sich nun aber nicht auf seinen Lorbeeren aus. Noch im Stream wechselte er zur 1.19 Version von Minecraft und spielte in einer anderen Welt weiter.

