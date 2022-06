Minecraft: Was essen Lamas? Alles zum Züchten und Zähmen

Welches Essen nutzt man bei Lamas in Minecraft? Wie kann man sie zähmen und züchten? Wir zeigen es euch in der Übersicht.

Wofür nutzt man Lamas? In Minecraft könnt ihr Lamas nutzen, um Sachen zu transportieren oder um auf ihnen zu reiten. Es sind süße Tiere, die viele Spieler gerne in ihrer Basis haben.

Wir klären hier die wichtigsten Fragen zum Essen der Lamas sowie zum Züchten und Zähmen.

Essen für Lamas – Wie züchten?

Das essen sie: Ihr könnt Lamas in Minecraft mit Weizen und Strohballen füttern. Um das Lama zu füttern, nehmt ihr das Essen in eure Action-Bar. Wählt diesen Gegenstand aus und benutzt ihn dann direkt am Lama, um es zu füttern. Wenn es nicht hungrig ist, könnt ihr es nicht füttern.

In welchen Biomen findet man Lamas? Ihr könnt Lamas in folgenden Biomen treffen:

Zerzauste Hügel

Zerzauste Geröllhügel

Zerzauster Wald

Savannen-Hochebene

Bergrand

Lamas züchten: Um die Lamas zu züchten, müsst ihr die Elterntiere mit Strohballen füttern. Gebt ihr zwei Lama-Eltern, die in der Nähe zueinander stehen, die Strohballen, dann paaren sie sich. Ihr seht Herzen aufsteigen und ein kleines Lama erscheint.

Lama in Minecraft zähmen

Das müsst ihr tun:

Zunächst müsst ihr ein Lama in einem der genannten Biome finden

Nehmt euch jetzt 10 Weizen oder 5 Strohballen und füttert das Lama damit

Jetzt könnt ihr mit der blanken Hand (ohne ausgewähltes Item), mit dem Lama interagieren und eure Benutzen-Taste drücken

Habt ihr alles richtig gemacht, reitet ihr jetzt das Lama und habt es gezähmt

Vom Lama steigen dann rote Herzen auf

Sollte das Lama euch abwerfen, hat es noch nicht genug gefressen. Setzt euch also immer wieder auf seinen Rücken, bis es euch nicht mehr abwirft

Ohne Essen zähmen: Ihr könnt ein Lama auch ganz ohne Essen zähmen. Setzt euch immer und immer wieder auf das Lama drauf, bis die roten Herzen aufsteigen

Lama reiten: Selbst steuern könnt ihr die Bewegungen des Lamas nicht, wenn ihr draufsitzt. Dafür könnt ihr euch eine Leine nehmen und das Tier in einer Richtung hinter euch herziehen.

Lama mit Kiste oder Teppich bestücken

Wie man eine Kiste aufs Lama packt: Zähmt euch zunächst das Lama wie in unserer Anleitung. Wählt jetzt eine Kiste aus eurem Inventar aus und packt sie in eure Aktionsleiste. Mit einem Rechtsklick mit der ausgewählten Kiste aufs Lama rüstet ihr das Tier mit der Kiste aus. Ihr solltet dann direkt im Spiel das Lama mit der Kiste sehen.

Um die Kiste zu öffnen, setzt ihr euch aufs Lama und öffnet das Inventar (PC: E, Xbox: Y, PS: Dreieck).

Ein Lama, das mit Kiste und Teppich ausgerüstet ist

Wie man einen Teppich aufs Lama packt: Das funktioniert ähnlich wie mit der Kiste.

Zähmt euch ein Lama wie in unserer Anleitung beschrieben

Setzt euch aufs gezähmte Lama

Nehmt einen Teppich in eure Aktionsleiste und nutzt dann die Taste, um das Inventar das Lamas zu öffnen. Am PC wäre das die Taste E. Auf Xbox-Konsolen ist es die Y-Taste und auf PlayStation-Konsolen Dreieck

Im neuen Fenster zieht ihr den Teppich aus eurem Inventar auf das Aktionsfeld links neben dem Bild des Lamas

Danach könnt ihr das Inventar schließen

Hinweis: Einen Teppich könnt ihr mit 2 Wollblöcken nebeneinander erstellen. Aus 8 weißem Teppich und einem Farbstoff in der Mitte, könnt ihr bunte Teppiche erstellen

Wenn ihr das Inventar geschlossen habt, solltet ihr nun das Lama mit dem ausgerüsteten Teppich sehen. Ihr könnt dafür alle möglichen Farben für den Teppich nutzen und das Lama damit ganz nach eurem Geschmack kleiden. Viele Spieler setzen auf verschiedene Farben, um sich eine ganz bunte Herde zusammenzustellen.

Ihr könnt auch eine Kiste und einen Teppich gleichzeitig auf demselben Lama ausrüsten.