WoW: Der legendäre Pandaren „Doubleagent“ levelt wieder – Aber nicht so wie ihr

Der Pandaren Doubleagent ist auf dem Weg zu Stufe 70. Auch nach einem Jahrzehnt will er die Startinsel in World of Warcraft nicht verlassen.

In World of Warcraft gibt es eine Reihe von legendären Helden, die in jeder Erweiterung wieder auftauchen. Nein, wir reden nicht von Charakteren wie Sylvanas, Khadgar oder Anduin – sondern von einem ganz besonderen Spieler. Die Rede ist von „Doubleagent“, einem Pandaren, der sich einfach nicht entscheiden kann und daher seit vielen Jahren auf die einzige Methode levelt, die ihm verblieben ist.

Auch in Dragonflight ist er wieder dabei und sorgt so dafür, dass seine Legende auch weiterhin besteht.

Wer ist Doubleagent? Das ist ein Pandaren-Spieler vom Realm „Mannoroth“, der sich einfach nicht entscheiden kann, ob er zur Allianz oder zur Horde gehören will. Das müsste er, um die Startinsel der Pandaren verlassen zu können – kann er aber eben nicht. Schon seit vielen Erweiterungen levelt Doubleagent trotzdem auf die maximale Stufe des jeweils aktuellen Addons. Obwohl die Mobs schon seit Dutzenden Stufen „grau“ sind und keine XP mehr geben, bleibt ihm ein Weg, um trotzdem Fortschritt zu sammeln:

Er erntet Erze und Kräuter auf der Insel.

Doubleagent ist bereits Stufe 62 – er ist fleißig am Abbauen.

Jedes Abbauen gibt ihm dabei allerdings nur eine Handvoll an Erfahrungspunkten. Es dauert also viele Stunden, um nur ein einziges Level-Up zu erhalten.

Der Spieler von Doubleagent hat in einem Interview übrigens verraten, dass er das Ganze durchhält, weil er nebenbei Serien schaut oder andere Dinge tut. Immerhin hat er die Farm-Routen seit mehreren Jahren fest im Kopf, Feinde können ihm auf der Insel nicht gefährlich werden und das Sammeln ist nicht besonders anspruchsvoll.

Doubleagent hat mehrere Ehrungen: Die Ausdauer von „Doubleagent“ ist schon vor Jahren bei Blizzard angekommen, die den Pandaren auf mehrere Arten geehrt haben. So gibt es in der Ordenshalle der Mönche (Legion) einen NPC, der im Hintergrund herumläuft und dabei Erze und Kräuter abbaut – eine Anspielung an Doubleagent. Hearthstone ist sogar noch direkter gewesen und hat einfach eine Karte namens „Doubleagent“ ins Spiel gebracht, die einen Pandaren zeigt, der sein Horde-Wappen zerreißt und darunter ein Allianz-Wappen trägt.

Auf dem Weg zu Stufe 70 wird Doubleagent noch eine ganze Menge Kräuter und Erze abbauen müssen – doch wir können uns sicher sein, dass er sein Ziel von Stufe 70 schon bald erreicht haben wird. Wenn es soweit ist, werden wir natürlich darüber berichten.

Könntet ihr auch auf diese Art und Weise leveln? Oder wäre euch das viel zu anstrengend oder langweilig?