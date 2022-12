Hier farmt ihr am besten starken Loot in WoW – Bis Stufe 385 ohne viel Aufwand

WoW Dragonflight macht viele Dinge anders als seine direkten Vorgänger. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr stundenlang Ressourcen farmen musstet, um ins Endgame starten zu können. Sobald ihr auf den Dracheninseln die Maximalstufe erreicht habt, könnt ihr mit der Jagd nach mächtiger Ausrüstung beginnen. MeinMMO verrät, wie ihr dabei in kurzer Zeit erfolgreich seid.

Wie kommt man schnell an Ausrüstung mit bis zu 385 Itemlevel? Aktuell sind zwei Methoden bei den Spielern besonders beliebt. So könnt ihr an der Küste des Erwachens alle 2 Stunden bei der Stürmung der Drachenfluchfestung mitmachen. Ist das erledigt, solltet ihr euch gemeinsam mit euren Mitstreitern auf die Jagd nach den sogenannten „Super-Rares“ machen.

Diese Super-Rares lassen Loot mit höherem Itemlevel als „normale“ Rare-Mobs fallen. Aktuell könnt ihr sie mit etwas Glück an der Küste des Erwachens, dem Azurblauen Gebirge und Thaldraszus finden.

Habt ihr grade erst Stufe 70 erreicht und findet euch noch nicht so ganz zurecht? Dann solltet ihr euch unseren Guide anschauen: Level 70 – Was nun? Hier bekommt ihr jetzt epische Ausrüstung.

Stürmung der Drachenfluchfestung

Was ist das für ein Event? Das Weltevent zur Stürmung der Drachenfluchfestung findet alle 2 Stunden in der Zone Küste des Erwachens statt. Schließt ihr das Szenario erfolgreich ab, werdet ihr mit einer Box belohnt, die starke Ausrüstung enthalten kann.

Was ist daran so besonders? Das Tolle an diesem Event ist, dass ihr beliebig oft daran teilnehmen könnt. Ihr seid lediglich durch das zweistündige Intervall zwischen den Szenarien limitiert – ist das Event vorbei, müsst ihr warten bis es erneut startet.

Es war zunächst noch möglich, die zweistündige Abklingzeit des Events zu umgehen, indem ihr auf einen anderen Server gehüpft seid. Einige Spieler konnten sich so alle 2 Stunden bis zu 6 oder 7 Boxen erspielen. Doch Blizzard hat hier mittlerweile eingegriffen und ihr könnt pro Stunde nur noch eine Belohnungsbox erhalten.

Was gibt es für Belohnungen? Für den ersten erfolgreichen Abschluss des Events in jeder Woche gibt es garantiert ein Item mit bis zu Itemlevel 382 und für jeden folgenden Abschluss gibt es eine Box, welche die Chance hat, ein hochstufiges Item zu erhalten. Außerdem werdet ihr mit 50 Ruf beim Valdrakkenabkommen und einigen Handwerkmaterialien belohnt.

„Super-Rares“ lassen Loot mit Itemlevel 385 fallen

Was sind Super-Rares? Das sind seltene Monster, die von der Community auf den Namen „Super-Rares“ getauft wurden. Sie sind besonders für Spieler interessant, die bereits über ein hohes Itemlevel verfügen. Aber keine Sorge, ist euer Itemlevel geringer als 365, könnt ihr auch bei „normalen“ Rares noch Upgrades abstauben.

Woran kann man Super-Rares erkennen? Hier wird es kompliziert, denn ob es sich bei einem Monster um ein Super-Rare handelt, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Demnach könnte theoretisch jedes seltene Monster ein Super-Rare sein, das findet ihr aber erst heraus, wenn ihr euch die Beute anschaut.

Ist das Itemlevel höher als das Itemlevel, welches man normalerweise bei seltenen Mobs bekommen würde, habt ihr einen Super-Rare besiegt. Die Community konnte bereits einige Super-Rares identifizieren und wir haben euch auf Grundlage dieser Informationen eine Übersicht zusammengestellt.

Küste des Erwachens

Rohzor Schmelzschlag

Turboris

Kesselträgerin Blakor

Hauptmann Lancer

Kampfhorn Pyrhus

Seng

Auzurblaues Gebirge

Hochschamanin Faulknöchel

Blasenfell

Nuschelknochen

Knorren

Thaldraszus

Urtumbeschützerin

Was gibt es für Belohnungen? Grundsätzlich haben die Super-Rares jede Menge unterschiedlicher Ausrüstung im Gepäck. Von Waffen über Stoff-, Leder-, Ketten- oder Plattenrüstung, bis zu Schmuckstücken kann theoretisch alles droppen. Welche Gegenstände sie fallen lassen, ist aber von Monster zu Monster unterschiedlich.

Beachtet allerdings, dass Super-Rares, genauso wie „normale“ Rares, nicht für jede Klasse das passende Loot im Gepäck haben müssen. Es kann also durchaus sein, dass ihr Ausrüstung erhaltet, die ihr gar nicht selbst benutzen könnt.

Da es sich bei den Super-Rares um eine Entdeckung handelt, welche die Community erst kürzlich gemacht hat, kann es durchaus sein, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Informationen ans Licht kommen. Wir behalten diese Entwicklungen für euch im Auge und werden den Beitrag entsprechend aktualisieren.

Konntet ihr schon richtig gutes Loot abstauben? Oder wartet ihr noch, bis die Mythischen Dungeons und der Raid ihre Pforten öffnen? Macht euch vielleicht etwas ganz anderes Spaß? Drachenreiten, Questen, Berufe oder PvP? Lasst uns gerne einen Kommentar mit euren Eindrücken von Dragonflight da!

