Throne and Liberty: Entwickler verraten neue Details zum Release des heiß erwarteten MMORPGs

Throne and Liberty (PC, PS5) ist ein kommendes MMORPG von NCSoft, das noch 2023 erscheinen soll. Die Entwickler geben einige neue Infos rund um den Release preis.

Wie eine Umfrage auf MeinMMO ergab, freuen sich Fans von MMORPGs auf kein Spiel so sehr wie auf Throne and Liberty, früher Project TL genannt. Es gilt als größte Hoffnung am MMORPG-Himmel.

Finale Tests starten bald in Korea

Am 21. und 22. Februar 2023 starten in Korea die letzten Tests von Throne and Liberty, wie NCSoft ankündigte. Danach beginnt die Marketingkampagne zum Pre-Launch, die eine detaillierte Präsentation von Throne and Liberty beinhalten soll.

Ein genaues Datum für den Release des MMORPGs wurde nicht genannt. Das Zeitfenster bleibt allerdings bestehen: Throne and Liberty soll in der ersten Hälfte 2023 erscheinen – Also innerhalb der nächsten 4 Monate.

Hier seht ihr den Trailer von Throne and Liberty:

NCSoft entlässt Mitarbeitende – Auswirkungen auf den Release soll es nicht geben

Die westliche Version der Firma NCSoft hat vor kurzem knapp 20 % seiner Belegschaft entlassen. Betroffen sind Angestellte in den USA und in Großbritannien, deren Jobs allerdings nicht direkt mit Gaming zu tun hatten (via Venturebeat).

Der CEO von NCSoft, Jeff Andersson, sagte dazu:

Wir können bestätigen, dass wir heute etwa 20 % der Belegschaft von NC West entlassen haben, was hauptsächlich Positionen außerhalb der Spieleentwicklung betrifft, als Teil einer globalen Neuausrichtung mit unserer Unternehmenszentrale in Korea. Die betroffenen Mitarbeiter erhielten eine Abfindung und Zugang zu Ressourcen, um bei der Stellenvermittlung zu helfen.

Das Magazin MassivelyOP stellte weitere Fragen dazu, besonders zum Release von Throne and Liberty:

“Throne & Liberty arbeitet weiter an seiner globalen Markteinführung und ist von diesem Ereignis nicht betroffen”, antwortete ihnen ein Pressesprecher.

Noch kein Publisher bekannt, Gerüchte um Amazon

Die Entwickler haben noch keinen globalen Partner bestätigt, der die Rolle des Publishers von Throne and Liberty außerhalb von Korea übernimmt. Finanz-Chef Hong Won-jun habe erklärt, dass sie keine weiteren Infos über das MMORPG preisgeben, bevor sie ihren Publisher nicht verraten haben (via MMORPG.com).

Da bereits Ende des Monats die Pre-Launch-Kampagne ansteht und neue Infos versprochen sind, sollten wir schon bald wissen, wer Publisher wird.

Nach Einschätzung von Money Today könnte es sein, dass NCSoft und Amazon gerade dabei sind einen Deal auszuhandeln. Somit könnte Amazon zum Publisher in Europa und Nordamerika werden. Aktuell sind das aber nur Gerüchte, nichts ist bestätigt.

Glaubt ihr an den Gerüchten um Amazon als Publisher ist etwas dran? Freut ihr euch schon auf den Release von Throne and Liberty und werdet das MMORPG direkt anspielen? Oder wollt ihr die ersten Reviews abwarten, bevor ihr euch selbst heranwagt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

