Throne and Liberty soll noch dieses Jahr erscheinen und könnte das nächste große MMORPG werden. Gerüchten zufolge kommt Amazon als möglicher Publisher infrage. Damit würde es das 3. große MMORPG werden, das Amazon auf Steam bringt nach New World und Lost Ark.

Bereits 2011 starteten NCSoft mit der Entwicklung von Throne and Liberty. 2022 soll es endlich erscheinen. Laut dem südkoreanischen Finanzmagazin Money Today verhandeln die Entwickler aktuell mit Amazon. Möglicherweise könnte Amazon also zum Publisher des MMORPGs werden und es in Europa und Nordamerika vertreiben.

Mit Smilegates MMORPG Lost Ark erzielt Amazon als Publisher seit Anfang des Jahres große Erfolge.

Nach Einschätzung von Money Today ist eine Kooperation mit NCSoft sehr wahrscheinlich, aber noch nicht sicher. Außerdem könnte sie zu einer Verschiebung beim Release im Westen führen. Dann erscheint Throne and Liberty in Korea vermutlich Ende 2022 und in Europa und Nordamerika erst 2023.

NCSoft testet das Spiel aktuell intern. Währenddessen weigern sie sich, sich zu den Gerüchten bezüglich Amazon als Publisher zu äußern.

Release auf PC und Konsolen

Was ist das für ein Spiel? Bei Throne and Liberty handelt es sich um ein neues MMORPG, das aktuell mit Unreal Engine 4 entwickelt wird. Spielen könnt ihr nicht nur auf dem PC, sondern auch auf den Konsolen. Die Entwickler planen Releases für Playstation und Xbox. In einem Interview haben die Entwickler bereits ein paar Details zum Gameplay verraten.

Im Video seht ihr das Gameplay:

Diese Inhalte bietet Throne and Liberty:

Das MMORPG wirft euch in eine offene Spielwelt.

Ihr erstellt euren Charakter, gehört aber keiner festen Klasse an. Stattdessen rüstet ihr zwei Waffen aus, die euren Spielstil bestimmen. Die Waffen könnt ihr leveln und später verbessern.

Die Story des MMORPGs steht im Fokus. Die Mainstory zieht sich durch das gesamte Spiel, während es in jedem Gebiet einzelne Storys zu entdecken gibt.

Klassisches PvE mit Bossen und Dungeons nehmen eine wichtige Rolle ein, genauso aber PvP-Inhalte.

Es gibt viele Inhalte, die ihr mit anderen Spielern gemeinsam bewältigen müsst. Gilden sind daher wichtig.

Als NCSoft 11 Jahre zuvor mit der Entwicklung begann, sollte das Spiel noch Lineage Eternal heißen. Diese Version des Spiels, ein Hybrid für PC und Mobile, gefiel dem Publisher aber letztlich nicht und wurde 2017 erstmal wieder offline genommen. In der Entwicklung soll es bereits jetzt mehr als 75 Millionen Euro verschlungen haben.

Was wird es kosten? Throne and Liberty soll entweder auf ein Free2Play- oder ein Buy2Play-Modell setzen. Auf jeden Fall wird es einen Shop geben. NCSoft versprechen aber, dass dieser ohne Pay2Win auskommt. Sie wollen, dass die Anstrengungen der Spieler belohnt werden. Allerdings sollen Spieler, die nur wenige Stunden pro Woche spielen, mithilfe des Shops aufschließen können.

Was sagt ihr zu den Gerüchten? Glaubt ihr, Amazon wird tatsächlich der Publisher von Throne and Liberty? Oder denkt ihr, das Blatt wendet sich nochmal? Wollt ihr das MMORPG spielen, wenn es endlich erscheint? Spielt ihr lieber am PC oder auf der Konsole? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

