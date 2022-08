Herr der Ringe Online: Fans wollten das Erlebnis von 2007 zurückbringen – Bekommen Ärger mit dem Publisher

Der private Server „Echoes of Angmar“ sollte das alte Spielerlebnis vom MMORPG Herr der Ringe Online zurückbringen. Doch jetzt müssen sie das Projekt abbrechen, weil der Publisher auf die Kopie aufmerksam wurde.

Fans von Herr der Ringe Online wünschten sich die Inhalte von 2007 zurück, als das Spiel ganz neu war. Deshalb starteten sie ein Projekt: Der Privatserver sollte alle Inhalte bis Buch 1, Band 11 originalgetreu nachbilden und die Zonen von damals zurückbringen. Genauso die Questreihen und sogar das alte Trait-System.

Für einige Spieler ist Herr der Ringe Online nicht mehr das, was es einmal war. Deshalb wünschen sie sich die früheren Inhalte zurück. Aktuell gehen die Entwickler Standing Stone Games in eine ganz andere Richtung und versprechen eine verbesserte Grafik in naher Zukunft.

14 Jahre nach Release bekam das MMORPG eine Erweiterung, alle Infos seht ihr im Video:

Für den Privatserver mit den alten Inhalten sollten noch diesen Monat die ersten Belastungstests stattfinden. Im September wären dann nach und nach mehr Inhalte hinzugefügt worden. Im November hätte möglicherweise die Beta starten können. Doch nun müssen sie alles abbrechen.

Falls der Server online geht, drohen Konsequenzen

Was ist ihnen passiert? „Echoes of Angmar“ ist in der Community längst kein Geheimnis mehr. Fans freuten sich darauf, obwohl es sich bei Privatservern um eine Art illegale Raubkopie handelt.

Letztendlich gewann das Projekt an so großer Bekanntheit, dass auch die Entwickler von Herr der Ringe Online Wind davon bekamen und sich an Middle-earth Enterprise wandten. Denen gehören weltweit die Rechte an J. R. R. Tolkiens Werken Der Herr der Ringe und Der Hobbit.

Das Team von „Echoes of Angmar“ erhielt eine offizielle Mail vom Publisher:





Middle-earth Enterprise“ „Liebes Echoes of Angmar Team,Wir haben Ihre Veröffentlichung Echoes of Angmar zur Kenntnis genommen, und wir schätzen und teilen Ihre Begeisterung für die Werke von Tolkien und insbesondere für die Macher und Schöpfer des epischen MMOs Der Herr der Ringe Online.Nach Ihrer Website und Discord zu urteilen, sind Sie Menschen mit grenzenloser Begeisterung für HdRO, JRR Tolkien, Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Wir kennen Ihre Begeisterung an und danken Ihnen für das Fandom.Leider müssen wir als Markeninhaber und Verwalter von Tolkiens Werken potenziell schwierige Botschaften häufiger übermitteln, als uns lieb ist. Da Ihr Unternehmen die Werke und Marken von Tolkien auf unbefugte Weise ohne Verwendung einer Lizenz verwendet, müssen wir Sie bitten, damit aufzuhören.Als Verwalter von Tolkiens Werken nehmen wir unsere Rolle sehr ernst, die Werke im Namen von Fans auf der ganzen Welt für immer zu schützen. Als Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum verpflichten wir uns, diese Rechte sowohl moralisch als auch rechtlich zu schützen.Leider verwendet Echoes of Angmar bestimmte Inhalte aus den Büchern und von unserem Lizenznehmer für Der Herr der Ringe Online, ohne eine Lizenz zu verwenden. Ehrlich gesagt bricht uns das Versenden solcher Briefe das Herz. Oft erschaffen Fans Dinge, die eine Verbundenheit mit Tolkiens Kreationen widerspiegeln.Daher müssen wir schweren Herzens um die sofortige Beendigung jeglicher unbefugter Nutzung von Echoes of Angmar und allen anderen Tolkien-bezogenen IP-Adressen auf allen Plattformen einschließlich Discord, Youtube und https://www.echoesofangmar.com bitten.Liebe Grüße,Middle-earth Enterprise“

Sollten sich die Fans nicht daran halten, müssen sie mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen rechnen. Innerhalb der nächsten Tage ist also von einer Meldung über das Herunterfahren des Servers auszugehen. Wir von MeinMMO halten euch auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu der Mail, die das Projekt-Team vom Publisher erhalten hat? Findet ihr es schade, dass der Server nun sein Ende findet? Oder seht ihr es als richtig an, da es sich um eine Raubkopie handelt und Privatserver illegal sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

