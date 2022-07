Heiß erwartetes Action-MMORPG kündigt weltweiten Release für 2022 an – Kommt für PC, PS5, Xbox Series X

Seit Jahren hoffen MMORPG-Fans auf die Veröffentlichung von Throne and Liberty. Die Entwickler NCSoft haben jetzt bekräftigt, dass das Action MMORPG noch 2022 weltweit erscheint. Vorher war das Spiel schon als Lineage 3, Lineage Eternal und Project TL bekannt.

Bereits 2011 starteten NCSoft mit der Entwicklung des MMORPGs. Damals sollt es noch Lineage Eternal heißen, passte dem Publisher aber dann doch nicht und wurde 2017 erstmal komplett offline genommen. In der Entwicklung soll es bereits jetzt mehr als 75 Millionen Euro verschlungen haben.

Seit vielen Jahren hoffen Fans also auf einen Release des Spiels. Jetzt haben die Entwickler bestätigt, dass es tatsächlich noch 2022 kommt.

Offene Spielwelt, keine festen Klassen und viel Story

Was wissen wir über Throne and Liberty? In einem Interview haben die Entwickler bereits ein paar Details zum Gameplay verraten:

Die Spielwelt soll komplett offen sein. Ihr trefft dort immer wieder auf riesige Weltbosse.

Die Story des Spiels steht im Fokus. Es wird eine übergreifende Geschichte geben, die dem Spieler erklären soll, wofür er eigentlich kämpft, aber auch einzelne Storys pro Gebiet.

Es soll verschiedenste Möglichkeiten zur Fortbewegung geben, wie beispielsweise Klettern oder Fliegen.

Belagerungen von Burgen spielen eine wichtige Rolle. Im Endgame rücken große PvP-Kämpfe in den Fokus des MMORPGs.

Der Tag-Nacht-Zyklus ist wichtig, da manche Monster nur nachts erscheinen.

Das PvE soll mit Quests, Bossen und Dungeons eine wichtige Rolle einnehmen.

Es gibt viele Inhalte, die ihr mit anderen Spielern gemeinsam bewältigen müsst. Gilden sind daher wichtig.

Im Trailer könnt ihr euch das Gameplay anschauen:

Was wissen wir zu Klassen und Kampfsystem?

Es gibt nur Menschen als spielbares Volk. Allerdings werdet ihr euch während des Kampfes auch in Tiere verwandeln können.

Das Kampfsystem soll ähnlich wie in Blade & Soul werden, also sehr actionreich.

Es gibt keine festen Klassen, stattdessen rüstet ihr zwei Waffen aus, die euren Spielstil bestimmen. Die Waffen könnt ihr leveln und später verbessern. Gleichzeitig steigt euer Charakter ganz klassisch im Level auf.

Es soll keine klassische Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD geben.

Release auch für die PS5 und Xbox Series X

Throne and Liberty könnt ihr nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PS5 und der Xbox spielen. Somit wird es das erste, neue große Konsolen-MMORPG seit Black Desert, das 2019 für die Konsolen kam.

Zwischen dem PC und den Konsolen soll es kein Crossplay geben. Das begründen die Entwickler damit, dass gleichzeitige Patches auf den Plattformen kompliziert seien. Außerdem finden sie es unfair, da manche Plattformen Vorteile gegenüber anderen haben können.

Wann genau erscheint das MMORPG? Noch 2022, genaueres wissen wir noch nicht. Der Release soll weltweit sein, könnte sich auf den Konsolen allerdings etwas verzögern, da die Hersteller noch einen Blick auf die Version werfen und diese absegnen müssen.

Was wird es kosten? Throne and Liberty soll entweder auf ein Free2Play- oder ein Buy2Play-Modell setzen. Auf jeden Fall wird es einen Shop geben. NCSoft versprechen aber, dass dieser ohne Pay2Win auskommt. Sie wollen, dass die Anstrengungen der Spieler belohnt werden. Allerdings sollen Spieler, die nur wenige Stunden pro Woche spielen, mithilfe des Shops aufschließen können.

Was haltet ihr von Throne and Liberty? Glaubt ihr, es wird so groß wie Lost Ark, ESO und Co? Werdet ihr es auf einer der Plattformen anfangen, wenn es erscheint? Spielt ihr MMORPGs auf Konsolen, oder lieber auf dem PC? Was haltet ihr von dem chaotischen Entwicklungsprozess von NCSoft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Ihr sucht ein MMO, das ihr jetzt schon spielen könnt? Diese MMORPGs haben aktuell die meisten Spieler auf Steam.