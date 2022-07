Großer Twitch-Streamer zu Lost Ark sagt, ihr sollt aufhören zu meckern und einfach besser spielen

Wie seht ihr das? Spielt ihr selbst eine Klasse und habt das Gefühl, sie wäre zu schwach? Oder seid ihr ebenfalls der Meinung von ATK, dass es immer am Spieler liegt, und nicht an der Klasse? Wir freuen uns auf eure Kommentare hier auf MeinMMO.

Erst mit dem Juli-Update erschien die Arkanistin und schon im September erwartet uns daher die nächste neue Klasse in unserem Lost Ark. Wenn AGS, wie angekündigt, bei diesem Rhythmus bleibt, erwarten uns noch 2 neue Klassen in diesem Jahr.

Wie sieht es mit den Klassen bei uns aus? Einige Leute kommentieren, dass sich die Balance der Klassen an Korea orientiert und es dort einfach schon mehr Klassen gibt, als bei uns im Westen. Das muss aber nicht mehr lange so sein, denn wir bekommen alle zwei Monate eine neue Klasse serviert.

Was sagen die Spieler dazu? In den Kommentaren unter dem Video bricht eine Diskussion über das Thema aus, wobei sich einige Spieler auch an die eigene Nase fassen und sich Fehler eingestehen.

Was sagt der Streamer jetzt? Während eines Streams hat ATK dann scheinbar genug von dem Gemecker der westlichen Spieler. Er selbst spielt übrigens weiterhin in der koreanischen Version. Er wirft den Fans der westlichen Version vor, zu viel zu meckern und sich zu viele Gedanken darüberzumachen, welche Klasse zu schwach sein könnten.

In einem seiner Streams ging er daher auch auf die Kritik vieler westlicher Spieler ein, die behaupten, dass es Klassen in Lost Ark gäbe, die schlichtweg zu schwach wären.

Was ist das für ein Streamer? Der koreanische Twitch-Streamer Albert „ATK“ Kim ist einer der größten Streamer zu Lost Ark. Er ist seit dem Release in 2018 dabei und streamt das MMORPG dabei mehrere male die Woche auf seinem Kanal.

