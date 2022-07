MMORPG Lost Ark streicht jetzt den Grind bis ins Endgame fast ganz, damit ihr endlich den besten Content spielen könnt

Lost Ark ändert mit dem Juli-Update deutlich, wie ihr Fortschritt im Spiel machen könnt. Hier bleibt sehr viel Grind auf der Strecke, was nicht nur neuen Spielern, sondern auch den sogenannten „Alt-Chars“ hilft. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was wurde geändert? Das große Juli-Update kam am 20. Juli in unsere Version zu Lost Ark und bringt viele Veränderungen und neuen Content mit. Eines der Highlights des Updates ist ganz klar die Änderung an der Upgrade-Mechanik.

In Lost Ark sind die verschiedenen Endgame-Stufen in sogenannte Tiers eingeteilt. Aktuell gibt es drei Tiers im Spiel, wobei das letzte, also Tier 3, als das richtige Endgame wahrgenommen wird. Er beginnt ab einem Gearscore von 1.302.

Damit ihr bald schneller dorthin gelangt, gab es nun grundlegende Änderungen daran, wie ihr Tier 1 und 2 bewältigt, und zwar mit deutlich weniger Grind und komplett ohne Glück. Denn die Chance auf erfolgreiches Aufwerten eurer Ausrüstung liegt in Tier 1 und 2 jetzt bei satten 100 %. Auch die Kosten für das Upgrade selbst wurden deutlich reduziert.

Änderungen auch in Tier 3: Doch nicht nur durch Tier 1 und 2 kommt ihr jetzt schneller und günstiger, auf das weitere Aufsteigen in Tier 3 wird erleichtert. Hier gibt es zwar keine 100 % Upgradechance, aber immerhin einen Bonus von 20 %. Auch die benötigten Materialien wurden reduziert, damit ihr zumindest Gearscore 1.370 schneller erreicht und euch Argos stellen könnt. Wie die Änderungen im Detail aussehen, könnt ihr auf playlost.com nachlesen.

Dann ist es auch kein weiter Weg mehr, um sich Dämonin Vykas zu stellen:

Leichter zum besten Content in Lost Ark

Warum diese Änderungen? Bereits vor einigen Monaten verriet der ehemalige Lost Ark-Chef Gold River, dass die Legion Raids der beste Content in Lost Ark sein sollen. Das Problem daran ist allerdings, dass man sie erst sehr spät im Spiel zu Gesicht bekommt. Daran möchten die Entwickler nun etwas ändern.

Denn neben den Erleichterungen beim Upgraden kann man nun auch die begehrten Powerpässe einfach direkt kaufen und sich somit mit echtem Geld ins Endgame katapultieren. Anders als noch zuvor muss man die gewünschte Story nicht mehr bereits mit einem anderen Charakter abgeschlossen haben, um die Pässe zu nutzen.

Außerdem sagte Community Managerin Roxx im Forum, dass man auch die „Alt-Chars“ fördern möchte, da wir sie im Westen am wenigsten nutzen, im direkten Vergleich mit anderen Versionen. Alt-Chars sind alternative Charaktere, die ihr nebenher spielt, um euren Hauptcharakter zu unterstützen.

Diese Charaktere kommen nun deutlich schneller in einen Bereich, wo sie auch wirklich nützlich für euch sind, wenn ihr bereits im Endgame seid. Von den Änderungen profitieren also sowohl aktive Endgame-Spieler als auch neue Leute und Rückkehrer.

Als erster Legion Raid wartet Valtan

Könnt ihr jetzt direkt in den besten Content? Nein, so leicht ist es dann auch wieder nicht. Der erste Legion Raid, Valtan, benötigt den Gearscore 1.415 von euch. Um von 1.302 auf 1.415 zu kommen, steht noch eine bisschen Grind an.

Der Grind wird von vielen aber auch als nötig angesehen, damit ihr die Klasse, die ihr spielt, auch wirklich verstehen könnt. Denn in den Legion Raids warten die stärksten Bosse in Lost Ark auf euch und verlangen euch einiges ab. Allerdings ist der Weg, den ihr bis dahin habt, jetzt sehr viel kürzer und einfacher, als vorher.

Die Community findet das Update gut – eigentlich

Wie kommt die Änderung an? Die meisten Fans haben gemischte Gefühle gegenüber dem Update. Grundsätzlich kommen die Änderungen richtig gut an und die Leute freuen sich, ihre neuen Charaktere nicht mehr so lange aufrüsten zu müssen. Auch über die Möglichkeit, sich direkt ins Endgame zu kaufen, freuen sich die meisten User.

Negative Stimmung kommt nur bei den Leuten auf, die bereits sehr viel Zeit und Materialien dafür aufgewendet haben, mehrere Charaktere so weit zu bekommen. Hier beschweren sich viele Fans und sagen, dass es dann auch eine Kompensation geben sollte, zumindest für Materialien, die man erst vor kurzer Zeit genutzt hat.

Alles in allem ist die Stimmung aber eine positive und wenn der Schock über die bereits verbrauchten Mats vorbei ist, sollte das Update bei den allermeisten Usern gut ankommen.

Was sagen die Spieler? Einige Zitate möchten wir euch an dieser Stelle auch wieder mit auf den Weg geben, damit ihr euch ein eigenes Bild der Stimmung machen könnt. Sie stammen aus einem reddit-Thread über die Änderungen.

careslol schreibt: „Ich bin echt irgendwie genervt. Habe diese Woche erst 2 Alt-Chars von 1.340 auf 1.370 gepusht. Es wäre echt schön gewesen, die Materialien und das Geld zu behalten.“

OK_Opinions schreibt: „Das bedeutet, du kannst einen kompletten Kader voller Charaktere auf 1.370 haben für einen Bruchteil der bisherigen Kosten. Klar, einige Leute haben das schon, aber die meisten eher nicht.“

ShadyShing hält es kurz: „Endlich! Jesus Christus, endlich!“

knc ist eher sarkastisch unterwegs: „Ich frage mich, worüber sich die Leute jetzt überhaupt noch aufregen sollen.“

DroidApple sagt: „Ich habe das Spiel aufgehört, weil mir das Aufwerten einfach keinen Spaß gemacht hat. Super toll zu sehen, dass ich jetzt einen Grund habe, zurückzukehren.“

Was haltet ihr persönlich von dem Update? Seid ihr eher genervt davon, dass ihr Materialien verschwendet habt? Oder freut ihr euch darüber, dass es in Zukunft leichter ist, wirklich ins Endgame zu kommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark beschenkt Spieler, aber nur die fleißigen – Wer schwänzt, kriegt keine Katzenohren