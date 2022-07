Lost Ark bringt schon im September eine neue Klasse – Aussage zum Powerpass spaltet Community

Die koreanische Version von Lost Ark hat einige Klassen mehr zur Auswahl, als das bei uns im Westen der Fall ist. Nun hat das MMORPG bestätigt, dass die nächste neue Klasse schon im September zu uns kommt. Doch möglicherweise ohne Starthilfe. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was wurde angekündigt? Die Community Managerin Roxx hat im Forum von Lost Ark offiziell angekündigt, dass die nächste Klasse für das MMORPG im September in den Westen kommt. Das hat sie in einem Kommentar erneut bestätigt.

Lost Ark hatte zwar bereits verraten, dass alle zwei Monate eine neue Klassen kommen soll, doch die Sicherheit darüber zu haben, scheint die Community zu beruhigen. Obwohl wir noch nicht wissen, um welche Klasse es sich handelt, sorgte Roxx aber mit einer anderen Aussage im gleichen Posting für Verwirrung.

Dort ging es darum, dass Amazon nicht plant, für jede neue Klasse einen Powerpass in das Spiel zu integrieren. Das überrascht einige Fans, denn mit dem Zerstörer und der Arkanistin kamen auch jeweils zwei neue, zeitlich begrenzte Pässe in das Spiel.

Wir wissen über die Klasse selbst bisher nur, dass es nicht die Painter oder Aeromancer sein wird. Amazon hatte angekündigt, erst die Klassen veröffentlichen zu wollen, die es schon länger im Spiel gibt.

Bis der neue Aeromancer bei uns erscheint, wird es aber noch eine Weile dauern:

Was ist ein Powerpass? Bei den Pässen handelt es sich um eine Mechanik, die euch eine Art Starthilfe für Zweitcharaktere bescheren. Habt ihr schon einmal einen Charakter auf Gearscore 1.302 gehabt, könnt ihr mit dem neuesten Powerpass direkt einen zweiten auf die gleiche Gegenstandsstufe bringen.

Diese Pässe sind in der Regel zeitlich begrenzt und nicht an die neuesten Klassen gebunden, kamen bisher aber meist zusammen mit dem Release der neuen Klassen. Wie die Pässe im Detail funktionieren, haben wir in einem Artikel für euch erklärt.

„Wieso machen sie neue Klassen absichtlich so qualvoll wie möglich?“

Wie reagiert die Community? Die ist sehr gespalten. Aktuell diskutieren die Fans darüber, ob es für wirklich jede Klasse auch einen Powerpass benötigt. Oder aber, ob es zu viel verlangt ist, das überhaupt zu erwarten.

Dabei sagt die eine Seite, dass es unfair wird. Andere Leute sollten nicht darüber entscheiden, welche Klasse einen Powerpass bekommt und welche nicht. Dabei würden Spieler benachteiligt, die sich speziell auf eine Klasse freuen und dann vielleicht leer ausgehen.

Außerdem sagen die Fans, dass es in dem Fall nicht hinnehmbar sei, dass die Pässe nach einem Eventzeitraum auslaufen. Das Argument ist hier, dass man sich dann wenigstens seinen Pass aufheben könnte, bis die Klasse kommt, die man haben möchte. Das ist aber nicht der Fall.

Die andere Seite sieht Amazon dahingegen überhaupt nicht in der Bringschuld. Für einige Fans ist klar, dass die Pässe ein Geschenk sind, welches einem viel Zeit erspart. Die Leute sollen froh sein, dass es überhaupt Powerpässe gibt und sagen, dass viele MMORPGs für die gleiche Leistung Geld verlangen würden.

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare möchten wir euch wiedergeben. So könnt ihr euch ein Bild von der Stimmung in der Community machen. Sie stammen alle aus einem dazugehörigen reddit-Thread oder dem Forum zu Lost Ark.

Lughs_Revenge schreibt: „Es ist nicht so schlimm, dass es nicht mit jeder Klasse einen Powerpass gibt. Es wäre aber klüger, die existierenden Pässe nicht zeitlich begrenzt zu machen. Die meisten Menschen würden ihn dann aufheben, bis die Klasse kommt, die sie haben wollen. Es könnte auch mit einer Art Gutschein funktionieren.“

Kakul-Saydon sagt: „Es kann doch nicht sein, dass ihr euch darüber aufregt und es in 1.000 verschiedenen Arten interpretiert. Ihr habt eine Info und anstatt glücklich zu sein, regt ihr euch auf.“

Mona07 schreibt: „Wieso machen sie neue Klassen absichtlich so qualvoll wie möglich? Es ist ja verständlich, dass sie nicht jeden Monat einen neuen Pass bringen wollen, aber wenn wir schon nur alle 2 Monate eine neue Klasse bekommen, ist das einfach unfair.“

AerooFox sagt: „Wenn wir kein Powerpass aufheben können und keinen neuen für die nächste Klasse bekommen, ist das einfach das dümmste, was AGS bisher gemacht hat.“

Was haltet ihr davon? Braucht ihr einen Powerpass mit jeder Klasse? Oder seid ihr zufrieden damit, wie es ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

