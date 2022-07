Lost Ark beschenkt Spieler, aber nur die fleißigen – Wer schwänzt, kriegt keine Katzenohren

In Lost Ark werden die täglichen Login-Belohnungen erneut verlängert, aber das große Update verschiebt sich dadurch nicht. Warum die Verlängerung dann überhaupt stattfindet, erzählen wir von MeinMMO euch hier.

Was für Belohnungen sind das? In Lost Ark erhaltet ihr im Rahmen eines Login-Events jeden Tag erneut eine Belohnung, wenn ihr euch in dem MMORPG anmeldet. Diese Belohnungen verändern sich immer nach einer Event-Periode, welche meist 28–30 Tage lang sind. Die größte Belohnung gibt es dann immer am 20. und letzten Tag des Events.

Normalerweise habt ihr also 8 bis 10 Tage Puffer, in denen ihr euch nicht anmelden müsst und trotzdem alle Geschenke abstauben könnt. Diesmal war das aber nicht der Fall.

Enger Zeitplan zwingt euch zum Spielen: Da das große Juni-Update gleich zweimal verschoben wurde, startete das neue Login-Event erst, zusammen mit dem Patch, am 30. Juni. Die neuen Belohnungen kommen aber, erneut zusammen mit dem monatlichen Patch, schon am 20. Juli ins Spiel.

Das bedeutet, dass ihr euch diesmal keinen einzigen Fehler erlauben durftet. Ihr musstet ausnahmslos jeden Tag der Event-Periode eingeloggt sein, um die begehrten Katzenohren am 20. Login-Tag abzustauben. Das zwang die Fans so weit, dass sie sogar im Flugzeug spielten, um nichts zu verpassen.

Wie in diesem reddit-Thread gezeigt:

Doppelte Belohnungen für eine Woche

Was hat Amazon geändert? Um dem täglichen Einlogg-Stress zu entgehen, hat AGS nun die Login-Belohnungen von Juni um eine Woche verlängert, also könnt ihr die Katzenohren bis zum 27. Juli abholen. Gleichzeitig werden die neuen Belohnungen aber nicht verschoben.

In der Zeit vom 20. bis 27. Juli gibt es also zwei gleichzeitig laufende Login-Events, bei denen ihr verschiedene Boni einkassieren könnt. Damit reagieren sie auf die Kritik, die seitens der Community im Forum und im reddit immer lauter wurde. Wenn ihr allerdings zu den hart gesottenen gehört, die sich 20 Tage lang wirklich jeden Tag angemeldet haben, bekommt ihr dafür keinen Extrabonus, was auch wieder einigen Usern gegen den Strich zu gehen scheint.

Welche Probleme kann es geben? In einem Blogpost kündigte AGS außerdem an, dass diese doppelten Boni zu einem Problem führen könnte, das sich aber leicht beheben lässt. Wenn ihr am 27. Juli wieder auf Tag 1 der neuen Belohnungen springen solltet, müsst ihr nicht in Panik verfallen.

Lost Ark versichert an dieser Stelle, dass ein Neustart des MMORPGs Abhilfe verschafft und euch den versprochenen Fortschritt zurückgibt, sobald ihr euch wieder anmeldet.

„Das ist genau das, was wir brauchen“

Die Community feiert: Die Änderung der Belohnungen lösen richtig gute Stimmung in der Community aus. Dabei geht es nicht einmal wirklich um die Geschenke an sich, sondern darum, wie der Publisher mit der Situation umgeht. Noch vor dem Release stand Amazon nämlich dafür in der Kritik, zu selten und zu wenig mit den Usern zu kommunizieren.

Nun sind die Fans froh, dass Feedback schnell aufgenommen und umgesetzt wird und die Leute hinter Lost Ark offener darüber reden, was aktuell im Spiel vorgeht und wie man Stolpersteine aus dem Weg schaffen könnte.

Doch auch über die Katzenohren, die viele User jetzt doch noch abholen können, freuen sich die Spieler natürlich. Die passen nämlich super zu den sexy Bikinis, die im Juli-Update doch noch ins Spiel kommen, nachdem sich Fans beschwert hatten.

Was sagen die Spieler? Wie immer möchten wir euch noch einige Zitate aus der Community mit auf den Weg geben, damit ihr euch selbst ein Bild der Stimmung machen könnt. Sie stammen aus einem reddit-Thread, in dem die Änderung besprochen wird.

RegionBlockLULW schreibt: „Das ist genau die Art von Inhalten, die wir brauchen. Feedback, das nicht außerhalb des Möglichen liegt, wird wahrgenommen und umgesetzt. Sie haben wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht, was die Qualität des Services der letzten Monate angeht.“

Honest_Milk sagt: „Erinnert euch daran, dass das die gleiche Firma ist, die vorher nicht mal ankündigten, wenn sie neue Skins releasen wollen. […] Die Stufe an Kommunikation, die wir jetzt bekommen, mit Roadmaps, Pitches, Spieler-Feedback und Co. ist so viel besser. Kommunikation ist der Schlüssel. Ein „Nein“ ist tausendmal mehr wert als einfach nichts zu sagen.“

dolpherx ist pessimistischer: „Wir sollten erstmal abwarten und schauen, was mit der nächsten Roadmap kommt. Ein paar Sachen richtigzumachen, während sie viele Dinge wiederholt falsch gemacht haben, bedeutet nicht plötzlich, dass alles gut ist. Es dauert ein paar Monate, um zu sehen, ob es wirklich gute Kommunikation ist.“

Was haltet ihr von den Änderungen? Findet ihr auch, dass Amazon jetzt bessere Kommunikation betreibt? Oder seid ihr ebenfalls noch skeptisch, was das angeht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

