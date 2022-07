Community von Lost Ark beschließt, netter zu werden – Neulinge freuen sich über wertvolle Geschenke

Der Chat in Lost Ark und anderen MMORPGs ist häufig feindselig, sarkastisch und keine schöne Erfahrung, vor allem für neue User. Die Endgame-Spieler von Lost Ark schließen sich nun aber zusammen und wollen schlichtweg netter werden.

Was ist das Problem? Mit dem großen Juli-Update am 20. des Monats erschien auch die neue Mokoko-Herausforderung in Lost Ark. Diese sorgt dafür, dass man neue Spieler anhand eines Icons neben ihrem Namen sofort als solche identifizieren kann.

Ein Problem in Lost Ark ist derzeit nämlich, dass es zwar viele Spieler hat, die meisten davon aber im Endgame sind. Währenddessen haben es wirklich neue Fans des MMORPGs teils schwer, Anschluss zu oder echte Hilfe zu finden, wenn es um Bosse und Mechaniken geht.

Das führte oft dazu, dass neue Spieler schnell ungemütlich im Chat begrüßt wurden, wenn sie „falsch“ spielen, da andere Spieler davon ausgingen, es handelt sich um erfahrene Leute.

Die Hilfe naht: Da man neue Spieler aber jetzt anhand des Abzeichens erkennen kann, ändert sich das. Die Community von Lost Ark hat sich daher vorgenommen, netter zu werden. Ein großer reddit Thread behandelt das Thema aktuell und ruft genau dazu auf.

Der Thread konnte in weniger als 24 Stunden über 1.100 Upvotes und 172 Kommentare erzielen. Dabei möchte der Autor die Gemeinschaft dazu bewegen, ihr Wissen nicht nur negativ zu nutzen. Er schreibt:

Dank den kleinen Icons wissen wir jetzt, dass es sich um neue Spieler handelt. Wir müssen uns um sie kümmern, ihnen auch in Low-Level-Dungeons Mechaniken erklären und ihnen Tipps für ihre Ausrüstung geben. Lasst uns alle zusammen eine bessere Community sein. reddit

Das wird von den Lesern im reddit auch super angenommen. Viele Stimmen zu und sind sich einig, dass man neue und zurückkehrende Fans unterstützen sollte. Dadurch kann das Klima im Chat für alle Spieler besser werden. Viele erfahrene Spieler teilen sogar direkt ihren Discordnamen und ihren Server und fordern dazu auf, sie anzuschreiben, sollte man Hilfe benötigen.

Die Raids, in denen neue Spieler Hilfe brauchen, ist nur einer der Gründe, für den Erfolg von Lost Ark:

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

„Ich habe mich in die Community verliebt“

Spieler teilt seine Erfahrung und inspiriert: Nahezu zeitgleich erstellte der User SirLulucious einen Thread im reddit von Lost Ark, um darüber zu berichten, was ihm passiert ist. Die Situation habe sein Herz so sehr erwärmt, dass er sie einfach erzählen wolle.

Der User schildert dann, dass er auf Gearscore 1412,5 ist und damit nur ein einziges erfolgreiches Upgrade von der 1.415er-Grenze entfernt, die man für den Legion Raid Valtan benötigt. Im Chat sieht er dabei zwei Leute, die über ihre Zweitcharaktere sprechen. Einer von ihnen behauptet dabei, er hätte jetzt seinen 4. Charakter auf 1.415.

SirLulucious beteiligt sich an der Konversation und zeigt sich beeindruckt. Er sagt, er sei selbst ganz nah daran, seinen ersten Charakter auf diese magische Marke zu bekommen. Er müsse nur noch einige der seltenen Great Honor Leapstones farmen, um die Upgrades durchzuführen.

Die Fremden zeigen sich großzügig: Als im Laufe des Gespräches klar wird, dass SirLulucious bloß ein einziges Upgrade fehlt, um Valtan zu erreichen, schreitet einer der Fremden zur Tat. Er schenkt dem Threadersteller einfach 16 der wertvollen Leapstones. Genau so viele, wie er für den Versuch benötigt.

Einige Fans haben den Chat mitgelesen und versammeln sich, um SirLulucious Glück beim Upgrade zu wünschen. Das schlägt leider fehl, er bedankt sich trotzdem bei dem Fremdem. Kurz darauf schenkt ihm ein weiterer Fremder erneut 16 Leapstones. Das geht so lange weiter, bis er Erfolg hat und auf Gearscore 1.415 landet.

Er schreibt dazu: „Diese Typen, diese Legenden, sind der Grund dafür, dass ich mich in die Community verliebt habe.“

Seinen 1. Versuch mit dem Boss Valtan konnte er machen, scheiterte aber kläglich

Viele Spieler ziehen mit: In den mittlerweile 78 Kommentaren des Threads schreiben viele Spieler, dass sie sich daran ein Beispiel nehmen möchten. Einige sagen sogar schon, dass sie selbst regelmäßig anderen Neulingen helfen. Auch neue Fans melden sich zu Wort, einer sagt sogar, er habe einfach so 300 Gold geschenkt bekommen, um seine Ausrüstung zu verbessern.

Viele User bedanken sich in den Kommentaren dafür, dass der Ersteller des Threads diese Geschichte teilt. Es würde den Leuten den Glauben an die Community zurückgeben.

Wie seht ihr das? Freut ihr auch immer, wenn ihr solche Geschichten lest? Habt ihr selbst bereits positive Erfahrungen mit der Community in Lost Ark gemacht? Oder seid ihr selbst im Endgame angekommen und helft Neulingen weiter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

