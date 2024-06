Entwickler von Blue Protocol erklären, was bei dem MMORPG bislang falsch gelaufen ist

In Dragon Ball: Sparking! ZERO erwarten euch jede Menge Charaktere

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Das Anime-MMORPG Blue Protocol hatte einen harten Start in Asien – So soll es bei uns besser laufen

In Dragon Ball: Sparking! ZERO erwarten euch jede Menge Charaktere

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Trotz finanzieller Schwierigkeiten scheint Bandai Namco Online das MMORPG Blue Protocol weiterhin in den Westen bringen zu wollen. In einem Interview sprachen die Entwickler jetzt darüber, was bisher ihrer Ansicht nach falsch gelaufen ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to