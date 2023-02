Neues MMORPG von Ex-Blizzard-Mitarbeitern soll nur in Deutschland erscheinen, setzt auf Free2Play ohne Ingame-Shop

Das neue MMORPG Teredor (PC und Mobile) kommt nicht nur aus Deutschland, es soll vorerst auch nur in Deutschland erscheinen. Dabei wagt das Spiel in seiner Monetarisierung ein spannendes Experiment. Es möchte ohne Ingame-Shop auskommen und dennoch Free2Play bleiben.

Was ist das für ein MMORPG? Teredor kommt aus Deutschland und wird von Ex-Blizzard-Mitarbeitern entwickelt. Diese möchten ein Oldschool-Gefühl zurückbringen und dieses mit spannenden, neuen Features mischen. Vorbild dabei ist vor allem World of Warcraft, jedoch vor Wrath of the Lich King. Da hat WoW noch Spaß gemacht, schreiben die Entwickler auf ihrer Website.

Grafisch setzt das MMORPG auf einen angenehmen, nicht sehr realistischen Grafikstil, der jedoch durch handgezeichnete Hintergründe punkten kann. Dabei erkundet ihr in 3rd-Person eine offene Welt, die in 25 Zonen auch verschiedene Biome zu bieten hat.

Was sind die Features von Teredor? Neben den bereits bekannten Features, gibt es noch viel, was das MMORPG geplant hat. Hier ein kurzer Überblick über das, was Teredor sein möchte:

“Holy Trinity”-Klassensystem aus Heiler, Tank und DD

10 verschiedene Klassen, die auch während eurer Reise noch gewechselt werden können

Pets, die nicht nur süß aussehen. Später sollen Pets sowohl im Kampf als auch als Mount eingesetzt werden können

Sinnvolle Berufe, wie z.B. der Pet-Trainer, der Tieren neuen Fähigkeiten beibringen kann

Dungeons für Solo-Spieler, 3er, 5er und 10er Gruppen

World-Events, Bosse und Raids

PvP-Schlachten mit bis zu 40 Spielern und PvP-Arenen

Housing

Verschiedene Fraktionen

Besonderer Fokus auf Spielerfeedback und keinen Ingame-Shop. Teredor soll nur von Spielerspenden leben

Oldschool kann auch heute noch funktionieren:

„Wir geben eine Wette auf die Spieler ab“

Kein Ingame-Shop, trotzdem Free2Play: Gerade in der Monetarisierung möchte Teredor ein Experiment wagen, was es so noch nicht gab. Obwohl das Game, wenn es erscheint, Free2Play ist, verzichtet es komplett auf die klassischen Einnahmequellen dieser Geschäftsform.

So gibt es keinen Ingame-Shop, keine Extra-Währung, keine Pay2Win oder Pay2Progress-Gegenstände und auch sonst nichts Vergleichbares. Stattdessen möchte sich Teredor komplett über Spenden der deutschen Spieler finanzieren. Beispielsweise über Plattformen wie Patreon oder auch direkt über die Spielewebsite.

Für ihre Spenden bekommen die Spieler dann kleinere, personalisierte Inhalte in Teredor, wie z.B. einen NPC mit ihrem Namen, eine Quest, die sie mitgestalten können oder sogar ein eigenes, kleines Minispiel in der Welt von Teredor (via teredor.com).

Warum das Experiment? Die Entwickler sagen, sie möchten das MMORPG mit der Community gemeinsam auf die Beine stellen. So sollen die potenziellen Spieler auch schon früh in wichtige Entscheidungen und Prozesse eingebunden werden.

Die Monetarisierung sei ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Man hofft, dass sich die Spieler dadurch zum einen noch mehr mit der Welt von Teredor verbunden fühlen, als sowieso schon. Gleichzeitig möchten die Entwickler erreichen, dass sich Fans so sehr in das Spiel verlieben, dass sie zahlen, einfach, weil sie das Game selbst unterstützen wollen.

Release könnte sich noch länger ziehen

Wann erscheint Teredor? Das ist aktuell noch gänzlich unbekannt. Der erste Eintrag auf der Website des Games stammt vom 18. August 2022, kurz danach gab es bereits eine spielbare Demo auf der Gamescom. Danach wurde es ruhiger um das Spiel.

Erst am 20. Februar 2023 beleuchteten die Entwickler dann ihr Monetarisierungskonzept und erklärten, was es damit auf sich hat. Auch eine Patreon-Page hat das Studio eingerichtet, da sind bisher allerdings noch 0 Unterstützter verzeichnet (Stand 24. Februar 2023). Alles deutet also darauf hin, dass das Projekt noch in den Startlöchern steht.

Ein genauer Releasetermin ist daher noch Zukunftsmusik, auch einen Zeitraum geben die Entwickler bisher nicht an. Bei den Plattformen selbst begrenzt man sich in der Aussage auf “PC und Mobile”, genauere Details gibt es noch nicht. Jedoch kann das, wenn man dem Konzept von Teredor folgt, durchaus auch von der Community entschieden werden.

Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Neues MMORPG Corepunk liefert über eine Stunde frisches Gameplay – Begeistert Fans: „Das sieht umwerfend aus“