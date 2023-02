Neues Mittelalter-MMORPG startet offenen Playtest auf Steam – Macht euch zum Heiligen, wenn ihr genug „Psychos“ tötet

Das MMORPG Reign of Guilds (Steam) sollte ursprünglich im ersten Quartal 2022 erscheinen, hatte jedoch, wie viele Games der letzten Jahre, mit Verzögerungen zu kämpfen. Nun könnt ihr aber am zweiten offiziellen Playtest teilnehmen, ganz umsonst. Wir von MeinMMO verraten euch, was drinsteckt.

Was ist Reign of Guilds für ein Spiel? Das MMORPG richtet seinen Fokus auf eine eher klassische Erfahrung, wie man sie aus älteren Genrevertretern gewohnt ist. Dabei punktet das Spiel aber mit einer hübschen Grafik und einigen besonderen Twists.

So setzt das Spiel zwar auf klassische Mittelalter-Fantasy, wirft euch jedoch in First-Person in die Welt und liefert Action-Combat, statt altbackenem Tab-Targeting.

Im Mittelpunkt von Reign of Guilds steht der Konflikt zwischen den namensgebenden Gilden. Diese ringen um die über 60 Städte in der Spielwelt und die damit verbundene Kontrolle über bestimmte Landstriche.

Wie funktioniert die Welt? Das bedeutet auch, dass Open-World-PvP in fast allen Gebieten von Reign of Guilds aktiviert ist. Dahinter steckt ein Karma-System, was euch im besten Falle zum Heiligen kürt, wenn ihr genug böse Spieler in den Boden stampft. Greift ihr lieber wehrlose Opfer an, verliert ihr Karma und werdet irgendwann zum „Psycho“.

Als solcher habt ihr ein schwieriges Leben in der offenen Welt des MMORPGs. Denn andere Spieler verlieren kein Karma, wenn sie euch hinrichten. Und noch schlimmer, ihr verliert auch Teile eurer Ausrüstung und Erfahrung, wenn ihr als Bad-Boy den Löffel abgebt.

Einen ersten Ingame-Eindruck seht ihr hier:

Klassen, die sich nur aufs Crafting fokussieren und riesige Gildenkriege

Welche Features stecken drin? Final soll Reign of Guilds einige spannende Features aufweisen, dazu gehören unter anderem die Folgenden:

Allianzen als auch Gildenkriege mit bis zu 150 Spielern auf einmal

Player-Housing und Verwaltung ganzer Städte und Ländereien

Dungeons, Raids und Weltbosse

14 verschiedene Klassen, von denen sich einige, wie der Waffenschmied, ausschließlich aufs Crafting fokussieren

Ein ausgeklügeltes Crafting-System, in dem ihr die stärksten Items selbst bauen könnt

First-Person-Ansicht für Kämpfe, außerhalb davon auch 3rd-Person möglich

Welches Bezahlsystem steht dahinter? Das MMORPG verzichtet vollständig auf direktes Pay2Win, aber auch “indirektes Pay2Win” soll es nicht geben. Damit meinen die Entwickler bestimmte Premium-Features, die häufig auch als Pay2Progress bezeichnet werden.

Im Gegenzug wird Reign of Guilds ein Pay2Play-Titel, den ihr auch noch kaufen müsst. Das bedeutet, dass ihr euch sowohl das Spiel einmalig holen müsst, als auch einen monatlichen Betrag bezahlt, um spielen zu können. Ganz ähnlich also wie World of Warcraft.

Auch grafisch macht Reign of Guilds Eindruck

Noch bis morgen kostenlos ausprobieren

Wann könnt ihr Reign of Guilds spielen? Aktuell haben die Entwickler den zweiten offiziellen Playtest für das Spiel gestartet. Dieser läuft seit dem 4. Februar und bleibt noch bis zum Abend des 7. Februars online.

Um teilzunehmen, müsst ihr einfach auf die Steamseite des MMORPGs gehen und auf „Zugriff anfordern“ klicken. In unseren Tests hatten wir bereits nach wenigen Sekunden die Zusage, dass wir dabei sind und konnten das Spiel dann auch direkt herunterladen.

Beachtet dabei aber, dass es sich um einen sehr frühen Playtest handelt, der noch vor dem geplanten Early Access stattfindet, erwartet also kein bugfreies und poliertes MMORPG.

Wenn ihr es zu diesem Playtest nicht mehr schafft, sollten aber schon bald weitere folgen.

Wann erscheint Reign of Guilds? Wann das Spiel aber tatsächlich erscheinen soll, ist aktuell unklar. Reign of Guilds erhält zwar regelmäßig Updates auf Steam und die Entwicklung scheint voranzuschreiten, die Website des Spiels selbst wurde aber wohl länger nicht mehr angefasst. Dort ist noch von einem Release im Jahre 2021 die Rede.

Ursprünglich war der Early-Access fürs erste Quartal 2022 geplant, wann dieser jetzt folgen soll, ist ebenfalls unklar. Doch Hoffnung gibt es auch, denn der aktuelle Playtest ist bereits der Zweite im noch jungen 2023.

Noch mehr Lust auf neue MMORPGs? Wir haben für euch alle 58 MMORPGs aufgelistet, die derzeit für den PC in Entwicklung sind.