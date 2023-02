In einem neuen MMORPG auf Steam bereist ihr als Piraten die Weltmeere – Bietet riesige Open World mit 60 Städten und 200 Häfen

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was wissen wir zum Release? Uncharted Water Origins soll bereits 2023 als Free2Play-Titel für PC via Steam und auf mobilen Geräten mit Android und iOS erscheinen. Zudem soll der Titel laut KOEI Tecmo zusätzlich über Crossplay verfügen.

Zusätzlich von der riesigen Open-World und den zahlreichen erkundbaren Orten wird es in Uncharted Water Origins PvP und Handel geben. So könnt ihr euch mit dem strategischen Vertrieb von verschiedenen Ware ein Vermögen aufbauen oder euch Seeschlachten mit anderen Piraten leisten.

Was zeichnet das Gameplay aus? Uncharted Water Origins setzt auf eine riesige Open-World, in der ihr mit eurem Piratenschiff die Weltmeere überquert und bis zu 60 verschiedene Städte sowie Sehenswürdigkeiten erkundet. Die basieren auf realen Vorbildern wie Portugals Hauptstadt Lissabon oder den Pyramiden von Gizeh (via YouTube ).

Was ist Uncharted Waters Origins für ein Spiel? Es handelt sich um ein MMORPG des japanischen Entwicklerstudios KOEI Tecmo, in dem ihr als Piraten die verschiedenen Weltmeere bereist und Orte erkundet, die auf realen Vorbildern basieren.

