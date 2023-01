Neues MMORPG auf Steam startet mit 87 % positiven Reviews – Bietet Dungeons, Seefahrt und Crafting

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was denkt ihr über The Adventurer's Domain Online? Wollt ihr das MMORPG direkt kaufen und mal anspielen oder wartet ihr lieber, bis es den Early Access eines Tages verlässt? Welche Indie-MMORPGs habt ihr bisher gespielt und welche sind eure Favoriten?

Das Spiel setzt auf ein klassenloses System , in dem ihr eure Erfahrungspunkte ausgeben könnt wie ihr möchtet. Entweder ihr levelt damit euren Charakter oder nutzt die Punkte für eure Fertigkeiten. So spezialisiert ihr beispielsweise das Großschwert gleichzeitig mit Okkultismus und werdet zu einer Mischung aus Krieger und Magier.

Was ist das für ein Spiel? TADO ist ein Indie-MMORPG mit Third-Person-Perspektive. Es möchte klassische Aspekte eines MMOs mit denen eines Action-Combat-RPGs mischen. Dabei betonen die Entwickler, dass es kein hochwertiges MMORPG sein soll, sondern sich eher an Spieler richtet, die eine entspannende Zeit haben wollen.

Am 26. Januar 2023 startete TADO in den Early Access auf Steam. Fast alle bisherigen Bewertungen dort fallen positiv aus – insgesamt 87 %. Viele Spieler betonen die optische Ähnlichkeit zu RuneScape, zumindest zu seiner Version beim Release 2001.

