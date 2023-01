Heiß erwartetes MMORPG verschiebt seine Tests – Spieler rätseln jetzt über den Release

Das Anime-MMORPG Blue Protocol musste seine Tests in Japan verschieben und gibt jetzt ein neues Datum bekannt. Zukünftige Spieler diskutieren nun, ob das Auswirkungen auf den globalen Release haben wird.

Blue Protocol gilt als eine der größten MMORPG-Hoffnungen 2023. Am 14. Januar hatten die Entwickler Bandai Namco ursprünglich einen Netzwerktest in Japan geplant, den sie aufgrund eines schwerwiegenden Bugs verschieben mussten. Zunächst auf unbestimmte Zeit.

Entwickler geben ein neues Datum für die Tests bekannt

In einem Post auf ihrer Website vom 25. Januar geben sie an, den Fehler identifiziert zu haben und beheben zu können. “Wir untersuchen und verbessern immer noch das Problem, das zu der Entscheidung geführt hat, den Netzwerktest zu verschieben”, so die Entwickler. Um welches Problem es sich genau handelt, schreiben sie nicht.

Als neues Datum für die Tests in Japan nennen sie den 31. März 2023.

Wie wirkt sich das auf den Release aus? Blue Protocol soll im Frühjahr 2023 in Japan und in der zweiten Jahreshälfte bei uns im Westen erscheinen. Dass sich der Release durch die Verschiebung der Tests nun verzögert, ist denkbar, aber nicht sicher.

Fans diskutieren über den globalen Release

Unter einem Post auf reddit zur Verzögerung der Tests, fragen sich Fans nun, wie es mit dem globalen Release des MMORPGs aussieht. Manche glauben, dass sich die Veröffentlichung dadurch nicht verschiebt, andere fürchten einen Release erst 2024.

Wir fassen ein paar der Stimmen für euch zusammen:

Bytestix: “Das könnte sich zu 100 % auf den globalen Release des Spiels auswirken. Amazon sind dafür verantwortlich, es zu publizieren. Vertrieb. Das könnte theoretisch den Zeitpunkt zurückdrängen, zu dem Amazon das Spiel erhält, weil Bandai Namco die finale Version ohne den Bug nicht eher verschicken kann.”

PityfulBoysenberry45: “RIP, ich seh schon den NA/EU Release 2024.”

Affectionate-Might-2: “Ich werde abwarten und schauen. Wenn sie noch Dinge verbessern müssen, warte ich wohl bis Mitte/Ende des Jahres oder sogar 2024.”

KingCarbon1807: “Das könnte den globalen Release wirklich beeinflussen. Wenn sie den Test ein ganzes Quartal verschieben, um diesen Bug zu beheben, war das wohl eine große Sache. Ich hoffe, dass das Problem nicht aufs Netzwerk bezogen ist und die Server am Ende stabil sind.”

Wie es letztendlich weitergeht, wollen die Entwickler im Februar verraten. Dann versorgen wir euch natürlich mit neuen Infos.

Was sagt ihr zu den verschobenen Tests in Japan? Wie groß schätzt ihr die Auswirkungen auf den Release ein? Glaubt ihr, dass er sich in Japan und auch global verzögern wird? Oder können die paar Wochen dem Release eurer Meinung nach nichts anhaben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

