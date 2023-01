Das größte MMORPG auf Steam wirbt mit neuem Live-Action-Trailer – “Ich habe noch nie so hart gecringed”

Lost Ark wirbt aktuell mit einem Live-Action-Trailer für das MMORPG. In dem, zugegeben etwas ulkigen, Video werden reale Personen in das Spiel gesaugt und ziehen samt ihres Setups in die Schlacht. Einer hat sogar seine Stehlampe dabei.

Unter dem Titel “Lost Ark: Die Odyssee geht weiter” zeigen Amazon Games und Smilegate den ersten Live Action Trailer des MMORPGs.

Der Trailer beginnt mit einem jungen Mann, der nach Hause kommt und sich an seinen Schreibtisch setzt. Als er Lost Ark startet, wackelt plötzlich sein gesamtes Zimmer. Daraufhin öffnet sich ein Portal, das ihn samt Schreibtisch und PC einsaugt.

Zusammen mit 4 anderen Spielern, von denen 3 ebenfalls am Schreibtisch sitzen, fliegt er über die Wolken auf den Ingame-Kontinent Luterra zu. Der Spieler ohne Schreibtisch sitzt auf einem Sessel mit dem Laptop auf dem Schoß und einer Stehlampe neben sich.

Wir sehen sie samt Setup durch verschiedene Orte der Spielwelt Arkesia schweben, Waffen kaufen und vom Schreibtisch aus Attacken abfeuern. So bekämpfen sie als 5er-Raid ein riesiges Monster.

Am Schluss des Videos sind noch viel mehr Spieler zu sehen, die gerade an ihren Schreibtischen auf eine riesige Welle an Monstern zu schweben. “Nehmt an der Geburtstagsfeier teil”, wird am Ende eingeblendet. Denn Lost Ark wird im Februar ein Jahr alt.

Hier könnt ihr euch das Ganze selbst anschauen:

Community reagiert mit sarkastischen Witzen

Unter dem Video bei Youtube finden sich einige Kommentare von Spielern. Viele finden einfach nur das Video lustig und machen sarkastische Witze, andere behaupten, die Macher des Trailers hätten Lost Ark noch nie gespielt.

Wir fassen ein paar Kommentare hier für euch zusammen:

Dustyy: “Niemand ist im Raid disconnected, es ist ein Wunder!”

Benjamin Pongatz: “Die neue ‘Gamer’ Klasse sieht super aus.”

MSFT: “Ich bin überzeugt, dass die Macher des Trailers noch nie zuvor Lost Ark gespielt haben.”

ItsOnlyAGame: “Ich habe glaube ich noch nie so hart gecringed. Das tut richtig weg, weil ich Lost Ark seit Tag 1 spiele und mich die ganze Zeit wundere, was Amazon und Smilegate so machen. Ich schätze ich habe meine Antwort.”

sangheili333: “Wer auch immer das gemacht hat, hat dieses Spiel noch nie gespielt.”

Accendino: “Als Tag-1-Spieler kann ich bestätigen, dass mein Schreibtisch jetzt Feuerbälle und Laserstrahlen schießt.”

Was sagt ihr zu dem neuen Live Action Trailer von Lost Ark? Findet ihr ihn ansprechend und wollt nun direkt samt eures Schreibtisches nach Arkesia fliegen? Spielt ihr Lost Ark und findet, dass das Spielgefühl gut dargestellt wird? Hättet ihr euch eine ernsthaftere Herangehensweise gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

