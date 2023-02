3 neue MMORPGs wurden angekündigt – Eins kommt von bekannten Twitch-Streamern wie Asmongold

In dieser Woche wurden gleich 3 neue MMORPGs vorgestellt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Eins setzt auf Piraten, eins auf viele Features und eins wird in Zusammenarbeit mit Twitch-Streamern erstellt. Außerdem gab es diese Woche viele News zu WoW, einen Skandal in FFXIV und New World hat ein neues Update für kommende Woche angekündigt.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: In Final Fantasy XIV wurden den besten Raidern der Welt ihre Belohnungen weggenommen. Als Grund nannten die Entwickler unerlaubte Addons, die zum Einsatz kamen. Sowas hat es zuvor in dem MMORPG noch nicht gegeben.

Die Diskussion der Woche: Der Handelsposten in WoW ist da. Doch MeinMMO-Dämon Cortyn ist unzufrieden und kritisiert: Es gibt zu wenig Grind.

New World bringt neue Ranglisten, Lost Ark eine neue Klasse früher

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Früher habe ich das MMORPG Aion geliebt – 2023 passiert etwas, das Hoffnung auf ein großes Comeback macht

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

