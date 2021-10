WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Man darf gespannt sein, was Notorious Studios in den nächsten Jahren erschafft. Sobald es erste Details zu einem möglichen Spiel gibt, werden wir darüber auf MeinMMO berichten.

Notorious legt Fokus auf Community: Schon im ersten Video macht Chris Kaleiki klar, dass man einen starken Bezug zur Community aufbauen will und der Meinung ist, dass die Spieler einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Spiele nehmen. Man möchte sich offen zeigen, in künftigen Videos weitere Entwickler und das Büro zeigen, sowie generell regen Austausch mit der Community pflegen.

Wann kann man mit einem Spiel rechnen? Das ist noch ungewiss. Nach der Gründung eines neuen Studios dauert es im Regelfall einige Jahre, bis überhaupt etwas Vorzeigbares erschaffen wird. Auch wenn der Hunger nach neuen Spielen groß ist, sollte man den Entwicklern also genug Zeit lassen. Vielleicht gibt es in zwei oder drei Jahren ja erste Bilder zu betrachten.

Allerdings erwähnen sie in ihrem Vorstellungsvideo, dass das erste Spiel des Studios sich an den Leidenschaften der Entwickler orientiert. Das sind die Punkte:

Was für ein Genre wird das ? Wer nun denkt, dass Notorious Studios das nächste große MMORPG entwickelt, sollte seine Erwartungen ein wenig dämpfen. Aktuell besteht das Studio nur aus 8 Personen und soll in naher Zukunft auf 12 aufgestockt werden – viel zu wenig, um ein riesiges MMORPG zu entwickeln.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem kleinen Vorstellungsvideo verraten sie die groben Pläne und was von Notorious zu erwarten ist:

Was ist das für ein Entwickler-Studio? Das neue Entwickler-Studio trägt den Namen „Notorious“ und besteht aus 8 ehemaligen Blizzard-Veteranen. Der Name hat übrigens Geschichte, denn die Entwickler spielten knapp 17 Jahre in einer Gilde mit dem gleichen Namen. Einige der Entwickler sind:

Ein neues Spiele-Studio aus ehemaligen Entwicklern von World of Warcraft ist entstanden. Die arbeiten an der „nächsten tollen RPG-Welt“.

Insert

You are going to send email to