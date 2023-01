Früher habe ich das MMORPG Aion geliebt – 2023 passiert etwas, das Hoffnung auf ein großes Comeback macht

Aion begeisterte MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch vor allem mit dem Fliegen und den PvP-Kämpfen im Abyss. 2023 ist das MMORPG jedoch nur noch ein Schatten seiner selbst. Doch die neuen Classic-Server machen Hoffnung, denn zumindest in Korea hat sich der Entwickler NCSoft zu einem interessanten Schritt entschieden.

Mit Aion verbinde ich viele gute Erinnerungen. Die Grafik war für damalige Verhältnisse (2009) richtig stark und die Kämpfe actionreich und spaßig. Mein Highlight war klar der Modus Abyss, in dem die beiden spielbaren Fraktionen Asmodier und Elyos gegeneinander und um Festungen kämpften.

Dabei konnte auf der ganzen Karte geflogen werden und es kam zu riesigen, epischen Schlachten, ähnlich wie in Cyrodiil in ESO oder im WvW in GW2. Der Clou war jedoch, dass es eine dritte Fraktion gab, die nur von NPCs geführt wurde. Sie hat versucht, ein Gleichgewicht zwischen den spielbaren Gruppierungen herzustellen, was zumindest in den Grundzügen funktioniert hat.

Wer jedoch 2023 mit Aion anfängt, bekommt ein grauenhaftes MMORPG vorgesetzt. 2020 bekam es etwa automatisierte Kämpfe, bei denen ich meinem Charakter eine Rotation von Fähigkeiten vorgeben und die automatische Nutzung von Tränken aktivieren kann. So levelt man ohne am PC zu sein und schafft über Nacht locker den Sprung von Level 11 auf 50 – wie ich in einem Selbsttest herausgefunden habe. Über einige Tage erreicht man so auch das aktuelle Max-Level von 85.

Doch auch sonst gibt das Spiel eher ein trauriges Bild ab:

Die Karten sind leer

Der Chat ist außerhalb der Prime Time tot

Die Wartezeiten für Dungeons sind extrem lang

Eine Überarbeitung der Story hat das Questen noch schlimmer gemacht als zu Release

Zudem wurden nach und nach richtig gute Inhalte einfach rausgepatcht, darunter Dungeons wie Stahlharke und sogar der Modus Abyss, der für mich den Kern von Aion ausgemacht hat.

2023 bekommen wir in Europa jedoch Classic-Server. Die Ankündigung allein löste bei mir jedoch keinen Hype aus, vor allem nach dem Desaster in Amerika. Dort wurden die Server schon 2021 veröffentlicht und es kam zu Kritik wegen Exploits und “versehentlichem” Pay2Win.

Doch in Korea sind die Entwickler jetzt einen ganz neuen Weg gegangen. Und genau der macht mir Lust auf Aion Classic.

Neue Klassen und Dungeons, die es im modernen Aion nie gegeben hat

Aion Classic wird in Korea ständig mit neuen Updates versehen. So wurde bereits die neue Klasse Executioner und ein komplett neuer Dungeon veröffentlicht, die es in der ursprünglichen Version des MMORPGs nie gegeben hat (via YouTube).

Auch an den Belohnungen der Quests wurde geschraubt, sodass diese nun mehr Erfahrung geben, was weniger Mob-Grind bedeutet. Zudem wurde ein neues Auktionshaus eingeführt, über das man auch mit der feindlichen Fraktion Handel betreiben kann.

Aion Classic orientiert sich in Korea also an dem Modell von Old School RuneScape und nicht von WoW. Statt die gleichen Inhalte nochmal zu bringen, werden komplett neue Inhalte entwickelt. Aus Aion Classic wird gerade Aion 2.

Und die neue Version ist ein großer Erfolg. In Korea gibt es Ranglisten, aus denen man die Popularität von Online-Games ablesen kann. Dort befindet sich Aion (Live und Classic kombiniert) derzeit auf Platz 9 aller Spiele, noch vor WoW, Black Desert, Lineage oder Genshin Impact (via Gamemeca). Zum Vergleich: 2019 – vor dem Release der Classic-Server – war Aion nicht mal in den Top 50.

Auch finanziell geht es Aion jetzt deutlich besser als noch 2019. Der Umsatz des MMORPGs hat sich nahezu verdoppelt, was dem Entwickler NCSoft, der inzwischen vor allem mit Mobile-MMOs Geld verdient, gefällt.

EU-Server kann aus Fehlern lernen und bringt hoffentlich zeitnah neue Updates

Aion Classic könnte richtig interessant werden. Zum einen habe ich Hoffnung, dass Gameforge aus den Fehlern in Korea und Amerika gelernt hat. Die Bugs und Exploits rund um Ingame-Währung dürfen sich auf den EU-Servern auf gar keinen Fall wiederholen. Dann allein lohnt es sich, in die neue alte Version reinzuschauen.

Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir in Europa die Updates aus Korea zeitnah bekommen und mit Aion Classic ein ganz neuer Weg eingeschlagen wird – mit dem Abyss, mit neuen Klassen und vielleicht sogar mit einem noch größeren Fokus auf das Fliegen.

Denn so fürchterlich das moderne Aion etwa seit den Updates 2013/2014 geworden ist, so gut habe ich die Release-Version in Erinnerung.

Was sagt ihr zu der Entwicklung von Aion Classic? Gefällt euch die Idee, dass ein komplett neuer Weg eingeschlagen wird? Oder könnt ihr mit dem generellen Konzept des MMORPGs einfach nichts anfangen?

