Was wurde aus Inferna, dem MMORPG auf Steam, das Spieler als „Metin 3“ bezeichnen?

Inferna ist ein MMORPG von 2019. Gameplay, Grafik und viele Details erinnern stark an den Klassiker Metin2 aus dem Jahr 2005, weshalb Inferna häufig als “Metin3” bezeichnet wird. Doch was wurde aus dem Spiel?

Das MMORPG startete 2019 und ist via Steam spielbar, allerdings noch im Early Access. Das Entwicklerteam heißt Inferna Limited, ein Studio, das 2016 gegründet wurde und aus nur 3 Mitarbeitenden besteht, wie die Steam-Seite verrät.

Spieler bezeichnen Inferna liebevoll als “Metin3”

Was ist das für ein Spiel? Inferna ist ein Fantasy-MMORPG, das viele Spieler an Metin2 erinnert, weshalb es oft damit verglichen wird. Seinen Fokus legt es auf PvE, bietet aber auch ein paar PvP-Inhalte. Beim Kampfsystem setzt Inferna auf eine Mischung aus Tab-Targeting und Hack & Slash.

Ihr erstellt einen Charakter und wählt eine von 4 Klassen: Krieger, Magier, Halbdämon und Assassine. Später entscheidet ihr euch dann für eine von zwei Spezialisierungen.

Ihr betretet eine offene Welt, in der ihr euch frei bewegen könnt. Dafür gibt es Mounts – Spieler erhalten am Anfang für 3 Tage einen Wolf als Reittier.

Inwiefern ähnelt es Metin2?

Beide Spiele haben nicht die beste Grafik und ein ähnliches User Interface.

In Metin2 farmt ihr Metinsteine, auf die ihr einprügelt, Monsterwellen besiegt und am Ende viel Loot erhaltet. In Inferna sind es sogenannte Risse.

Das Kampfsystem funktioniert fast gleich.

Zu Beginn lauft ihr zwischen NPCs hin und her, die bis auf die Namen nahezu identisch sind. Auch die Quests ähneln sich. In Metin2 gibt euch der Stadtwächter die Aufgabe, 9 Wildhunde zu töten, in Inferna sind es 6 Füchse.

Auch die Karte ist in den beiden Spielen ähnlich eingeteilt. Ihr lauft auf der Map zum Portal, um ins nächste Gebiet zu gelangen, von dort ins nächste und so weiter. Wegpunkte oder Teleporter mittendrin gibt es keine.

In beiden MMORPGs lest ihr Skillbücher, um eure Fertigkeiten zu verbessern. Die können fehlschlagen.

Links seht ihr Inferna, rechts Metin2:

Bereits der Release verlief holprig, Entwickler geben nicht auf

Zum Release im Dezember 2019 verzeichnete Inferna den All-Time-Peak von 2.900 gleichzeitigen Spielern (via SteamDB). Von dort ging es steil bergab – Im Januar waren es nur noch 300 gleichzeitige Spieler pro Tag, im Februar 130. Seitdem stolpert das MMORPG mit Zahlen zwischen 20 und 100 umher – Im heutigen Peak sind es 61 Spieler (Stand 01. Februar 2023).

Doch die Entwickler geben das MMORPG auch bei geringen Spielerzahlen nicht auf. Inferna erhält regelmäßig Updates. Zuerst wöchentlich, seit 2023 nur noch monatlich. In den Patchnotes finden sich viele Balance-Updates und Bugfixes, immerhin befindet sich das Spiel im Early Access. Auch das User Interface wird immer weiter verbessert.

Auch Events finden statt – So gab es an Weihnachten zum Beispiel eine Tombola und das Halloween-Event war sogar in 4 verschiedene Phasen aufgeteilt. Zwischendurch gibt es noch Events mit erhöhten Erfahrungspunkten und Dropraten.

Neue Inhalte kommen nach und nach in das MMORPG. Es dauert, aber sie kommen. Mittlerweile kam ein neuer Dungeon dazu, Spieler können nun Edelsteine craften und ihre Ausrüstung damit verbessern, Ausrüstung glitzert ab einer Verbesserung von +7 und so weiter. Auch neue Questreihen kommen dazu.

Hier seht ihr den Trailer von Inferna:

Wollte frei von Pay2Win sein, bringt jetzt alles in den Itemshop

Metin2 ist stark auf Pay2Win ausgelegt, über Inferna hieß es, das sei weniger der Fall. “Metin3 ohne Pay2Win in gut”, schreibt jemand in den Rezensionen auf Steam.

Die Entwickler schreiben: “[Dem] Indie-Entwicklerteam ist hierbei besonders wichtig, ein kostenloses und faires Spiel zu gestalten, dessen Inhalte ohne jedwede Kaufbarrieren zugänglich sind. Aus diesem Grund liegt beispielsweise auch der Fokus des spielinternen Shops auf kosmetischen Gegenständen wie beispielsweise Mounts, Pets und Skins.”

Für das Update im Januar 2023 scheinen sie diese Meinung nicht mehr zu vertreten, denn der Itemshop ist plötzlich voll von nützlichen Items, die man mit Echtgeld erwerben kann. Darunter welche, um mehr Skillbücher zu lesen und für höhere Erfolgschancen. Auch Items für bessere Boni im Equipment sind dabei. Zudem gibt es nützliche Tränke, die euch im Kampf stärker machen.

Damit geht der rein kosmetische Ansatz, den die Entwickler für ihren Itemshop verfolgt hatten, verloren. “Das geht mal wieder völlig in die falsche Richtung. Metin2 hat es genauso falsch gemacht…Pay2Win”, steht in einem Kommentar unter den Patchnotes auf Steam.

Steam-Rezensionen fallen eher positiv als negativ aus

Die Rezensionen auf Steam sind in der gesamten Zeit zu 62 % positiv, wodurch Inferna die Gesamtbewertung “Ausgeglichen” erhält. Positive Stimmen fühlen die Nostalgie, da es sie an Metin2 erinnert, andere sehen großes Potenzial in dem Spiel und freuen sich auf zukünftige Updates. Andere sind weniger begeistert. Wir fassen ein paar der Stimmen für euch zusammen:

Habugili: “Wer früher gerne Metin2 gespielt hat: Inferna ist stark an diesem Spiel angelehnt und funktioniert nach dem gleichen Prinzip.”

Hidefff: “Wirklich (noch) nicht gut.”

Gmeirer: “Also mir gefällt das Spiel sehr. Erinnert mich an Metin2, was ich in meinen früheren Jahren sehr gesuchtet habe. Ihr müsst bedenken, dass das Spiel noch in der Early-Access-Phase ist und von einem kleinen, neuen Team vertreten wird. Da muss man selbstverständlich mit leben, dass nicht alles 100 % fehlerfrei ist und das Konzept noch ausgearbeitet wird.”

MrPain: “Großes Potenzial hat das Spiel, angelehnt an Metin2. […] für Early Access ganz gut, lohnt sich zu testen, wenn man Metin2 mag und generell MMORPGs.”

Kanna Kamui: “Steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber das wird bestimmt noch. Man sieht, dass die Entwickler sich darum kümmern und auch mit der Community das Game voranbringen wollen.”

Was sagt ihr über das MMORPG Inferna? Seht ihr darin auch ein “Metin3” oder ist es für euch ein ganz anderes Game? Habt ihr Inferna mal angespielt oder spielt es aktuell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

