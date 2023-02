WoW wird noch bunter: Grelle Haarfarben für Menschen und Orcs

Blizzard hat ein erstes Video zum Handelsposten in World of Warcraft veröffentlicht. Zu sehen sind Belohnungen und Aufgaben.

Mit Dragonflight versucht World of Warcraft möglichst viele Spielerinnen und Spieler zufriedenzustellen und bringt daher jede Menge kleine, aber feine Verbesserungen in rascher Taktung. Nachdem vor Kurzem schon die Zelte für Rollenspieler angepasst wurden und auch mehr Völker bald Mönch werden können, folgen jetzt weitere Charakteranpassungen.

World of Warcraft bekommt noch mehr Farbe – zumindest in der Haarpracht. Menschen und Orcs bekommen mehr Anpassungen.

