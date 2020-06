In Diablo 3 könnt ihr euch jetzt kostenlos ein Paar Flügel holen. Die werden zum 20. Geburtstag von Diablo 2 verschenkt.

Was sind das für Flügel? Zum 20. Geburtstag von Diablo 2 hat Blizzard ein paar Überraschungen für die Fans des Hack-and-Slay. Die „Schwingen des obersten Übels“. Die gibt es für euch völlig kostenlos, passend zum Start von Season 21 in Diablo 3.

Wie bekommt man die Flügel? Alles, was ihr für das Geschenk tun müsst, ist, euch in Diablo 3 einzuloggen. Es scheint, dass es da keine zeitliche Begrenzung gibt. Sobald ihr euch nach dem 29. Juni 2020 in Diablo 3 einloggt, könnt ihr die Flügel euer Eigen nennen. Ihr erhaltet die Bestätigung, sobald ihr einem Spiel beitretet als Popup im Interface.

Klickt dann auf F1 oder öffnet auf PS4/Xbox One oder Switch das Menü eurer Sammlung. Gleich auf dem ersten Platz bei den Flügeln dürftet ihr das Geschenk finden.

Blizzard sagt dazu: „Wenn ihr euch nach dem 29. Juni in Diablo III einloggt, erhaltet ihr euer eigenes Paar Schwingen des Großen Übels, mit dem ihr stolz das Vermächtnis zur Schau stellen könnt, das ihr auf dem Gipfel des Arreat geschmiedet habt. Baal – so, wie wir ihn aus Diablo II kennen – hatte zwar keine Schwingen, aber stellt euch nur mal vor, wie sie ausgesehen hätten, und wie schick sie sich an eurem Helden machen würden!“

Wie sehen die Flügel aus?

Der Look im Spiel: Auf dem YouTube-Kanal von Bozhidar Todorov könnt ihr bereits einen Einblick auf das neue kosmetische Item bekommen.

Das sind widerliche, scharf aussehende Ranken, die eurem Champion da aus dem Rücken wachsen. Und sie sind beweglich.

Was gibt es noch zum 20. Geburtstag?

Besondere Inhalte zum Geburtstag: Zur Feier des Geburtstages hat sich Blizzard ein paar coole Dinge einfallen lassen.

Aus der Produktion von Carbot Studios seht ihr ein lustiges Video mit dem Titel „Baal Runz 101“. Es zeigt die, recht wahrheitsgetreue, Darstellung des Kampfes gegen den Herrn der Zerstörung.

Außerdem könnt ihr auf dem Twitch-Kanal von mrllamasc dem Speedrun-Rekordhalter beim Speedrun durch Diablo 2 zusehen. Dabei spielt er das gesamte Spiel durch – inklusive Pandämonium-Event und „Über“-Bosse.



Das Teil findet ihr hier auf Blizzardgearstore.com

Wer seine Liebe für Diablo in seinem Zuhause veranschaulichen möchte, kann die limitierte „Büste des Herrn des Schreckens“ kaufen. Das Teil ist 23 cm breit, etwa 18 cm tief und knapp 27 cm hoch.

Mit den neuen Flügeln in Diablo 3 könnt ihr dann auch gleich euren Charakter in Season 21 ausrüsten, die diese Woche startet. Durch ein neues Set wird der Dämonenjäger jetzt von einer der schlechtesten Klassen zur Top-Klasse.