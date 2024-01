Der Release des heißen neuen MMORPG durch Amazon wackelt wegen PS5 und Xbox Series X

Amazon will 2024 eigentlich das südkoreanische MMORPG Throne and Liberty auf Steam, PS5 und Xbox Series X veröffentlichen. Doch es scheint Schwierigkeiten zwischen Amazon und NCSoft zu geben, wodurch ein „frühes Release im Jahr 2024“ nun zu wackeln scheint.

Wie ist der Stand zum Release von Throne and Liberty?

Das MMORPG erschien am 7. Dezember 2023 in Südkorea für den PC.

Eigentlich sollte es 2024 in Europa gleichzeitig für PC, PS5 und Xbox Series X erschienen – wahrscheinlich auf Steam. Fans hatten gehofft: Weil das MMORPG in Südkorea schon erschienen ist, könnte ein weltweiter Release relativ früh im Jahr 2024 erfolgen.

Jetzt gibt es aber Meldungen aus Südkorea, dass das alles nicht so reibungslos funktioniert, wie gedacht und gehofft

Release auf PS5 und Xbox Series X wohl ein Problem

Was für Probleme gibt es? In Südkorea schlägt die Seite Sisajournal in einem Artikel am 23. Januar Alarm. Ein Reporter sieht einige Schwierigkeiten, die einen ursprünglich angeblich fürs 2. Quartal geplanten Launch in Europa und den USA gefährden. Aktuell gäbe es noch keinen Zeitplan für den weltweiten Release, heißt es.

Laut Informationen der Seite war es so geplant, dass Amazon für die Entwicklung der Konsolen-Versionen verantwortlich ist. Die Konsolenversionen hält man für „essenziell für den westlichen Markt“, weil hier PS5 und Xbox Series X wichtiger seien als der PC-Markt.

Die Schwierigkeiten erkennt man daran, dass Throne and Liberty noch nicht im PS Store gelistet und auch noch keine Vorbestellungs-Seite erschienen sei.

Für NCSoft sei so ein Port auf die PlayStation 5 noch Neuland, ursprünglich wollte man auch das MMORPG „Lineage W“ auf die PS5 bringen, habe das aber in 2 Jahren nicht geschafft.

Erfolg bleibt hinter Erwartungen zurück und viel Konkurrenz auf Konsolen

Was für Schwierigkeiten gibt es denn? Angeblich gibt es Unstimmigkeiten zwischen NCSoft und Amazon. Amazon verlange von NCSoft erst Schwierigkeiten zu klären, bevor man den Launch angehen kann. Denn diese „Schwierigkeiten“ könnten den Verkaufserfolg von Throne and Liberty gefährden.

Offenbar verkauft sich Throne and Liberty in Südkorea auch nicht so gut wie erhofft, hier müssten schon Server zusammengelegt werden, weil der Verkaufserfolg ausbleibe. Es könne sein, dass Amazon auch deshalb mit dem Release zögert.

Zumal im 1. Quartal 2024 starke Konsolen-Spiele wie Stellar Blade, Tekken 8, Final Fantasy 7: Rebirth oder Like a Dragon erscheinen. Man fürchtet, bei so starker Konkurrenz könne Throne and Liberty untergehen.

Es sei auch unklar, wie sehr Spieler auf PS5 und Xbox Series X überhaupt auf MMORPG stehen, heißt es.

Daher gäbe es nun Spekulationen, ob Amazon vielleicht nicht doch erstmal nur die PC-Version rausbringt und dann eine Version für PS5 und Xbox Series X nachschiebt.

NCSoft will seit 6 Jahren in den Konsolenmarkt einsteigen – Schafft es nicht

Das steckt dahinter: Das ist aus westlicher Sicht alles schwer zu verstehen. Was man begreifen muss: In Südkorea spielen Konsolen überhaupt keine Rolle, da dreht sich alles um PC und Mobile.

Der Vorreiter für „MMORPGs auf Konsolen“ ist Pearl Abyss mit Black Desert. NCSoft („Guild Wars 2“) spricht seit Jahren darüber, ihre PC-Spiele auch auf die Konsolen zu bringen und wollte das eigentlich mit Blade & Soul schon vor Jahren tun, hat das aber nie gebacken bekommen und scheint auch jetzt vor einigen Schwierigkeiten und Unsicherheiten zu stehen.

2018 hatte NCSoft stolz angekündigt, 4 neue MMOs und MMORPGs für PC und PS4 zu entwickeln – darunter auch Throne and Liberty. Alle „Nicht-Mobile-Games“ sollten künftig für Konsolen und PC ausgerichtet sein. Nichts davon hat in den letzten 6 Jahren funktioniert.

Auch Amazon hat keine wirklichen Erfahrungen damit, ein MMORPG auf PS5 und Xbox Series X zu bringen: New World und Lost Ark waren reine Steam-Spiele.

Nach dem neuen Bericht scheint es jetzt unwahrscheinlich zu sein, dass wir „Throne and Liberty“ in Quartal 1 und 2 noch in Europa sehen. Vielleicht läuft es doch erst auf einen Release ab dem September 2024 hinaus oder Amazon zieht wirklich einen PC-Release vor.

Anmerkung: Es ist bei Berichten aus Südkorea, die per Google Translate übersetzt werden, etwas schwer genau zu verstehen, was die Probleme sind. Es ist eben eine ganz andere Videospiel-Kultur und Sprache.

