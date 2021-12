MMORPG-Riese sagt, neues Spiel ist „größter Erfolg in 25 Jahren“ – Release auch für PC, PS5

Der riesige MMORPG-Konzern NCSoft hat mit Lineage W im November 2021 einen neuen Mega-Hit veröffentlicht. Das MMORPG ist in Südkorea bereits für Android, IOS und PC erschienen. Er soll 2022 auch nach Europa und Nordamerika kommen – dann auch mit einem Release für PlayStation 5 und die Nintendo Switch.

Wie groß ist der Erfolg von Lineage? Laut Aussagen des Producers ist Lineage W ein Mega-Hit für NCSoft (via youtube). Und die hatten mit Lineage 1, Lineage 2 und Lineage M bereits einige richtig dicke Erfolge. Außerdem hat man MMORPGs wie Guild Wars 2, AION, Blade & Soul oder WildStar entwickelt oder vertrieben. Aber all das wird jetzt noch mal von Lineage W übertroffen. Das Spiel erschien erst am 4. November für PC, Android und iOS:

Das Spiel soll täglich 9 Millionen Euro einspielen .

. Der Spieler-Ansturm sei so stark, dass jede Woche 12 neue Server aufgehen – es heißt, so ein Wachstum habe man bei keinem anderen Spiel erlebt. Man glaubt, es liege an der Mund-zu-Mund-Propaganda, die das Wachstum befeuert.

Es heißt, Lineage W sei der „größte Erfolg in der 25-jährigen Geschichte der Firma.“ Als treibende Kraft hinter dem Erfolg des Spiels sieht man eine hohe Beteiligung an den Spieler-Kämpfen, der Index sei hier deutlich höher als bei Lineage 1 oder 2.

Release von Lineage W 2022 für Europa geplant

Kommt das auch zu uns? Ja, im Moment hatte NCSoft einen „regionalen Launch“ in Südkorea, Japan, Taiwan, Südost-Asien, Russland und Teilen von Mittel-Asien. Es ist erstmal ein Mobile-Spiel, kann über den Emulator Purple von NCSoft aber auch auf dem PC gespielt werden.

2022 soll das Spiel im Rest der Welt erscheinen, dann auch für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Ein genaues Release-Datum existiert noch nicht.

Was für ein Spiel ist das? Lineage W ist der fünfte Teil der Lineage Reihe und der direkte Nachfolger zum Original „Lineage“, das 1998 erschien. Lineage 2 war hingegen ein Prequel – Lineage W soll jetzt eine Fortsetzung sein.

Ironischerweise ist das vierte Lineage, „Project TL“ (ursprünglich: Lineage Eternal), bereits so lange in Entwicklung, dass er noch nicht erschienen ist und der fünfte Teil jetzt vor Teil 4 erscheint.

Wie frühere Teile von Lineage ist auch Lineage W ein klassisches MMORPG, aus der für uns ungewohnten starren ISO-Perspektive betrachtet wird – bei uns kennt man die Perspektiven aus Spielen wie Diablo 3 oder Lost Ark.

Kann das auch im Westen ein Erfolg werden?

Bisherige MMORPGs, die ihre Wurzeln im Mobile-Bereich hatten, waren im Westen für PC und PlayStation 5 nicht so erfolgreich – außer die Ausnahme-Erscheinung Genshin Impact, das aber kein MMORPG ist.

Lineage W wird offenbar ein „Auto-Pathing“ bringen, wenn auch kein Auto-Questing. Das ist eine Mechanik, die im Westen bei „Nicht-Mobile“-Spielern umstritten ist. Wobei manche das wirklich gut finden.

Wie bei vielen Mobile-MMORPGs kann man auch bei Lineage W eine Diskussion um Pay2Win voraussehen.

Das steckt dahinter: NCSoft sagt seit Jahren, dass man all seine neuen Spiele auf möglichst viele Plattformen und in viele neue Länder bringen will – es kam aber lange jetzt kein relevantes Spiel raus, nachdem “Master X Master” vor einigen Jahren so böse floppte. Zwischenzeitlich wollte man auch Blade & Soul mal für Konsolen bringen, hat die Idee aber wieder verworfen.

Auch bei Lineage W scheint man die neue Strategie nicht richtig durchzuziehen, sondern Lineage W wird erst mit einiger Verspätung im Westen erscheinen. Offenkundig hat Lineage W seine Wurzeln stark im Mobile-Bereich – diese Art von Titel wird im Westen immer noch kritisch gesehen. Auch wenn Spiele wie Genshin Impact und wahrscheinlich auch Diablo Immortal beginnen, dicke Bretter zu bohren.

Das soll ein neuer Weltboss werden.

Aus Sicht von uns Westlern scheint Project TL eher das Spiel zu sein, auf das wir warten und das spezifisch für PC und die Konsolen entwickelt wurde.

Lineage W wird in den nächsten Monaten, wenn es auf einen Release in Europa zugeht, sicher noch ein großes Thema auf MeinMMO werden. Wir werden euch über das Spiel informieren.

2022 könnte in Europa das Jahr von südkoreanischen Action-MMORPGs aus der ISO-Perspektive werden. Denn auch der Release von Lost Ark und der von „Project Tl“ stehen an.

