Noch mehr Konkurrenz für Diablo 4 – 2022 soll endlich das neue “75 Millionen €”- MMORPG kommen

Jetzt sieht es so aus, als wird 2022 das Jahr der „Action-MMORPG“ im Diablo-Stil. Denn neben Project Tl wird 2022 auch sicher Lost Ark erscheinen . Zudem läuft sich Path of Exile 2 warm.

Gibt’s ein genaues Datum? NCSoft gibt kein genaues Datum an. Es kursiert allerdings ein Leak des Dienstes „Geforce Now“, der gibt den Release von Project TL für den 21.7. 2022 an. Es könnte sich dabei aber um ein Platzhalter-Datum handeln.

Was heißt das? Das sind Aussagen, die immer wieder von NCSoft kommen: Man will jedes neue Spiel, das man für den PC macht, auch für „Konsolen“ entwickeln, also für Xbox und PlayStation, weil man in den weltweiten Markt reinwill.

