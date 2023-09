Neues Yakuza-RPG Like a Dragon zeigt 10 Minuten lang Story, liefert völlig absurde Action, sogar Danny Trejo spielt mit

Bei Like a Dragon: Infinite Wealth handelt es sich um den achten Teil der Yakuza-Reihe. Seit dem siebten Teil der Reihe wurde Kazuma Kiryu von Ichiban Kasuga als Protagonist abgelöst. In einem neuen Trailer gibt es jetzt die Story des achten Hauptteils als kurzen Zusammenschnitt.

Worum geht es in Like A Dragon? Bis einschließlich des sechsten Hauptteils ist die Reihe unter Yakuza bekannt, seit dem siebten Teil kam der Zusatz Like A Dragon dazu. In Infinite Wealth verschlägt es Ichiban nicht nur nach Yokohama, sondern auch nach Hawaii.

Die Yakuza-Reihe ist für ihre ulkigen Minispiele und ihren abstrusen Humor bekannt. Wer ein Problem mit Männern in Windeln, Dominas oder Toiletten-Witzen hat, sollte um diese Reihe einen großen Bogen machen.

Mit dabei sind Charaktere aus dem siebten Teil der Reihe, sogar der Protagonist aus Yakuza 1-6 wird wieder im Spiel enthalten sein. Aber auch neue Gesichter sind mit von der Partie. Darunter der berühmte Action-Schauspieler Danny Trejo als Dwight.

So wie es scheint, könnte Like a Dragon: Infinite Wealth eine emotionale Achterbahnfahrt werden und das Ende von Kazuma Kiryu, dem Protagonisten der ersten sechs Teile, einläuten. Es bleibt abzuwarten, ob er zum Schluss seine Krankheit besiegen kann.

Doch auch Ichiban Kasuga hat seine eigene Geschichte als Protagonist zu erzählen. Ihn verschlägt es nach Hawaii, weil seine Mutter ihn sprechen will. Doch er wird in so verrückte Ereignisse verwickelt, dass er sogar ohne Kleidung am Leib am Strand von Hawaii aufwacht.

Der Rest sollte sich ähnlich verhalten, so ist auch wieder das rundenbasierte Kampfsystem mit dabei. Auch das Jobsystem mit seinen witzigen Berufen wird wieder einmal eine Rolle spielen.

Wann erscheint das Spiel? Like a Dragon: Infinite Wealth soll am 26. Januar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen.