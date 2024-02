Wann erscheint Throne and Liberty in Deutschland? Das sagt NCSoft im Februar 2024 zum Release

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Obwohl die Spielerzahlen hinter den Erwartungen zurückliegen, konnte NCSoft mit einem Event in Throne and Liberty ganze 15.000 Spieler mobilisieren: Das neue MMORPG von Amazon veranstaltet riesige PvP-Schlacht – Über 15.000 Spieler auf 10 Servern machen mit

Es wird also noch einige Zeit dauern, bis wir den finalen Release von Throne and Liberty für den Westen erfahren. Womöglich wartet das Team erst einmal ab, bis die Releasetermine der anderen MMORPGs feststehen.

Somit müsste Amazon genau aufpassen, wann die einzelnen Erweiterungen erscheinen. Dadurch können sie abpassen, wann der perfekte Zeitpunkt wäre, um Throne and Liberty in Europa zu veröffentlichen.

Das bedeutet allerdings, dass sich der Release intern verschoben haben könnte. NCSoft spricht nicht mehr von Anfang 2024, sondern vom gesamten Jahr als möglichen Releasezeitraum. Es könnte also sein, dass Throne and Liberty erst Ende 2024 in Europa erscheinen wird.

Wir haben bestätigt, dass die Erwartungen westlicher Nutzer bei der Bereitstellung von Inlandsdiensten wachsen und wachsen. An der Veröffentlichung in diesem Jahr ändert sich also nichts. Wie Sie wissen, ist Amazon für die Veröffentlichung verantwortlich. Daher wird Amazon im Hinblick auf die Marketingstrategie konkurrierende Werke prüfen, eine Entscheidung treffen und diese bekannt geben.

Wann erscheint Throne and Liberty? Im Gespräch wurde NCSoft die Frage gestellt, wie das Team mit den enttäuschenden Spielerzahlen von Throne and Liberty umgehen. Der Analyst wollte wissen, ob sich die Zahlen auf den globalen Release des Spiels auswirken.

In einem aktuellen Meeting konnten einige Analysten Fragen an die Führungskräfte von NCSoft stellen. Dabei gab es ein Update zum Release des MMORPGs, das womöglich eine Verschiebung bedeuten könnte.

Das MMORPG Throne and Liberty ist bereits Ende 2023 in Südkorea erschienen. Der Rest der Welt muss sich noch etwas gedulden. Bei einem Investorenmeeting stellte das zuständige Entwicklerteam von NCSoft seine Finanzergebnisse des letzten Fiskaljahres vor und verriet dabei, wie es um den Release steht.

