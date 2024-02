Das neue MMORPG von Amazon veranstaltet riesige PvP-Schlacht – Über 15.000 Spieler auf 10 Servern machen mit

In Throne and Liberty fand die erste Festungsschlacht statt. Das Entwicklerteam hat nun ein Video veröffentlicht, das das Event zusammenfasst. Es zeigt, worauf sich Spieler in Europa freuen können, wenn das MMORPG endlich im Westen erscheint.

Was sind die Festungsschlachten?

Bei einer Festungsschlacht kämpfen mehrere Spieler gegeneinander um die Vorherrschaft in einer Burg. Zur Eroberung stehen verschiedene Wiederbelebungspunkte und Routen zum Eindringen in die Burg zur Verfügung.

Spieler können sich dabei in gigantische Golems verwandeln. Sie können Wände einreißen, Spieler transportieren, Lavabälle schießen und Gegner lähmen.

Die Schlachten sind temporäre Events. Die erste Massenschlacht fand vom 2. bis zum 4. Februar 2024 statt, die nächste ist bereits für den 18. Februar geplant.

Als Siegesbelohnung erhalten die Gewinner Sollant und Lucent. Mit Sollant können Spieler Gegenstände craften und ihre Ausrüstung upgraden. Lucent kann mit Echtgeld erworben werden und wird genutzt, um Gegenstände auf dem Markplatz zu kaufen. Ein Streamer hat bereits erklärt, wie Pay2Win das MMORPG durch diese Währung ist.

Wie viele Spieler haben teilgenommen? Obwohl das MMORPG bislang nur in Südkorea erhältlich ist, habenüber 15.000 Spieler teilgenommen. Dabei zählt das Entwicklerteam von NCSoft alle 10 Server zusammen. Insgesamt waren 1.540 Gilden an der Massenschlacht beteiligt.

In einem YouTube-Video zeigt das Team, wie die Massenschlacht ablief. Das Video ist zwar auf Koreanisch, doch anhand der bewegten Bilder könnt ihr erkennen, wie flüssig das MMORPG trotz der vielen Spieler lief:

Festungsschlacht ging auf den Servern unterschiedlich aus

Wie liefen die Festungsschlachten? Die gigantischen Schlachten hatten unterschiedliche Ausgänge auf den verschiedenen Servern. Auf einem Server gab es beispielsweise 15 Versuche, die Burg einzunehmen, sodass die drei Tage zu einem erbitterten Kampf ausarteten.

Je nachdem, welche Strategie die Gilden gefahren sind, gab es andere Kampfverläufe. Dazu trugen unter anderem die vier unterschiedlichen Golems bei, in die sich Spieler verwandeln können. Zudem gab es heftige Kämpfe um einen zentralen Respawn-Punkt, der für die Eroberung der Burg von entscheidender Rolle war. Einige Teams versuchten beispielsweise, Druck auf den Respawn-Punkt auszuüben, um ihn zu erobern.

Wie kam die Festungsschlacht bei Spielern an? Im Kommentarbereich des YouTube-Videos gibt es viele User, die großes Lob für die Festungsschlacht haben. Sie finden, dass das Event spaßig war und hoffen, dass NCSoft an den Events festhält.

Selbst diejenigen, die die Belagerungsschlacht verloren haben, hätten ihren Spaß gehabt. Die Kommentare machen Hoffnung darauf, dass die Schlachten auch in Europa großen Anklang finden werden. Bisher ist Throne and Liberty nämlich nur in Südkorea erhältlich. Ein Release im Westen ist für 2024 geplant.

Zum Start des MMORPGs haben sich Spieler ein Feature gewünscht, dass das Entwicklerteam eigentlich aufgrund des Feedbacks zur Beta gestrichen hat. Dabei handelt es sich um die Autoplay-Funktion, die nun von vielen Spielern vermisst wird: Das MMORPG Throne and Liberty ist gestartet und die Spieler wünschen sich ausgerechnet das umstrittenste Feature aus der Beta zurück