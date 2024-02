Im neuen MMORPG, das Amazon bringt, verwandelt ihr euch in Godzilla und reißt Burgen ein

Das spannendste neue MMORPG, das noch 2024 nach Europa kommen soll, heißt Throne and Liberty. Es soll für Steam, PS5 und Xbox Series X erscheinen. NCSoft (Guild Wars 2) zeigt jetzt ein neues 3-minütiges Video, in dem man einen mächtigen Belagerung-Golem bei der Arbeit sieht. Es hat was von „Godzilla greift Tokio an“.

Was ist das für ein MMORPG und wann kommt es zu uns?

Throne and Liberty ist eines der größten neuen MMORPGs aus Südkorea. Es war dort ewig in Entwicklung und ist der neueste Teil der großen Reihen „Lineage“ – sowas wie das WoW Südkoreas.

In Südkorea erschien Throne and Liberty im Dezember 2023. Amazon will es eigentlich bis zur 1. Jahreshälfte 2024 nach Europa bringen, aber zuletzt kamen Zweifel auf, ob sie den Release-Termin halten können. Amazon hat angeblich Probleme mit der Konsolen-Version.

Die neueste News zum MMORPG war es, dass sich NCSoft darum bemüht, einen stärkeren Fokus auf PvE zu legen und hier neue Dungeons plant. Heute zeigen wir aber Bilder aus dem PvP des Spiels, aus Belagerungs-Schlachten.

Die Belagerungs-Golems von Throne and Liberty:

Ein-Mann-Abriss-Unternehmen

Das zeigt das neue Video: In Throne and Liberty haben Spieler die Möglichkeit, sich in einen Belagerungs-Golem zu verwandeln und so in Festungsschlachten einzugreifen.

Spieler können „Golem Slates“ kaufen und sich in einen Golem verwandelt.

Während man ein Golem ist, verliert man konstant Leben und kann nur seine Fähigkeiten einsetzen. Die Verwandlung lässt sich jederzeit beenden.

Im Video heißt es, es gäbe 4 verschiedene Arten von Golems in Throne and Liberty:

Der „Stone Crusher“ ist gut darin, Wände zerstören und kann hohen Schaden an Bauwerken anrichten

Der „Battle Carrierer“ dient als Träger für eine Angriffsmacht und kann Verbündete tragen und über die Mauern helfen

Der „Date Hammer“ ist ein Fernkämpfer und liebt es, Lavabälle auf Festungen zu werfen

Der „Jump Attacker“ hat den Hulk-Sprung drauf und lähmt Gegner, wenn er landet

Die englischen Namen wie „Stone Crusher“ hört man übrigens genauso unübersetzt in der südkoreanischen Version des Videos.

Das steckt dahinter: Das sieht doch mal nach einer spannenden Neuerung im MMORPG aus.

Wobei ich mir jetzt schon die Diskussion vorstellen kann, dass der Tank den coolen „Stone Crusher“ spielen will, ihn die Gilde am Ende aber doch in den lahmen, aber sicher nützlicheren „Battle Carrier“ zwingt.

Wobei man im Video auch sehen kann, dass gleichzeitig mehrere Golems eine Burg angreifen.

Na, bin mal gespannt.

