Das neue MMORPG für PC, PS5 und Xbox, auf das wir alle warten, bringt 5 neue PvE-Dungeons

Das wohl interessante neue MMORPG, das in absehbarer Zeit in Europa startet, ist Throne and Liberty. Das MMORPG ist seit Dezember 2023 in Südkorea live und soll 2024 dank Amazon für PC, PS5 und Xbox Seriesies auch in Europa erscheinen. In Südkorea plant man nun, im März 2024 5 neue Dungeons für 6 Spieler und einen Dungeon-Finder zu bringen.

Das ist die Situation um Throne and Liberty:

Das MMORPG von NCSoft ist in Südkorea im Dezember 2023 gestartet. Es war eine schwere Geburt, die ersten Bilder zum Spiel gab es bereits 2011, damals noch als Lineage Eternal.

Amazon will das Onlinerollenspiel in den Westen bringen, ursprünglich war dafür die 1. Jahreshälfte 2024 angekündigt.

Zuletzt kamen Berichte, der Europa-Release könnte sich verzögern. Die Version für PS5 und Xbox, für die Amazon zuständig ist, mache Ärger.

Throne and Liberty plant 5 neue Dungeons und einen Dungeon Finder

Das ist das Neueste aus Südkorea: In Südkorea plant Throne and Liberty eine PvE-Offensive. Man will 5 neue „6-Spieler Koop-Dungeons“ im März bringen. Dazu soll ein „Dungeon-Finder-Tool“ erscheinen.

Die PvE-Erfahrung sei die wichtigste Priorität des Games, heißt es jetzt vom Producer. Man wolle mehr Spieler in die offene PvE-Erfahrung bringen, im Solo-Spiel und in der Gruppe. Bislang sei die PvE-Erfahrung vor allem etwas für Spieler in Gilden gewesen.

Dazu will man Spielern mehr Freiheiten gewähren und sie nicht zu Aktivitäten zwingen, auf die sie keine Lust haben.

Es gab in Südkorea offenbar Ärger mit dem „Resistance Event“, bei dem Spieler das Gefühl hatten, dort mitmachen zu müssen, um neue Skills zu bekommen. Die Entwickler wollten diesem Gefühl entgegenwirken, indem man das Event extra leicht macht, aber letztlich musste man sich eingestehen, dass es nicht gut funktionierte und es abbrechen.

So etwas wie dieses “Zwangs Event” wolle man nicht mehr machen.

Die Skills, die sich Spieler bei dem Event verdienten konnte, erhalten sie jetzt automatisch auf Level 50.

