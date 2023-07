Blue Protocol: Amazon zensiert ein Feature des MMORPGs in Europa – In Japan akzeptabel, bei uns nicht

Das Anime-MMORPG Blue Protocol (PC, PS5, Xbox Series X) soll 2024 auch in Europa und Nordamerika erscheinen, aber der lokale Publisher Amazon Games wird einige Änderungen im Vergleich zur japanischen Original-Version vornehmen. Vor allem in der Charakter-Erstellung wird zensiert. Amazon Games strebt ein T-Rating an.

Das ist die Situation:

MMORPGs, die aus Asien in den Westen kommen, werden häufig „kulturell angepasst“: Spieltechnisch geht es meist darum, den Cash-Shop etwas zu entschärfen, die Shops sind in Asien oft „schlimmer“ als bei uns.

Aber es gibt auch das heikle Thema „Zensur“: Vor allem „junge, weibliche Charaktere“ werden in den Original-Versionen in Asien häufig sexualisiert dargestellt, das sieht man hier im Westen als Tabu.

Auch Blue Protocol wird etwas entschärft werden, wie Amazon Games jetzt in einem Interview erklärt. Der frühere Chef von Guild Wars 2, Mike Zadoronjny, arbeitet seit 2019 für Amazon Games und kümmert sich dort um Blue Protocol. Er hat einer Fanseite ein Interview gegeben (via blue-protocol-db).

“Wackel-Button” bei weiblichen Charakteren wird entfernt

Dieses Feature wird gestrichen: Die kulturell bedingen Änderungen werden vor allem die Charakter-Erstellung treffen. Dort gibt es in der japanischen Version den Button „Physics Shake“ – der sorgt dafür, dass die Charaktere „jigglen“, also wackeln, was Brust und Hintern betont.

Amazon Games sagt:

Eine Änderung für uns im Westen, vor allem in der Charakter-Erstellung: Weibliche Charaktere werden nicht länger den Physic-Shake-Button besitzen. Das ist die Art von Änderung, die in Japan kulturell akzeptiert ist und die sie in ihren Spielen machen. Aber, bei uns im Westen kann das dazu führen, dass sich unsere Spieler unwohl fühlen und da schreiten wir ein und sagen: Hey, können wir da eine kleine Änderung machen?

Körpertyp “S” wird in englischsprachiger Version fehlen

Außerdem werde Amazon bei kindlichen Charakteren einschreiten, um deren Kleidung weniger „enthüllend“ zu machen. Das sei ja schon bekannt – wir haben uns mit diesen Änderungen auf MeinMMO beschäftigt.

Der Twitter-Nutzer sagt, Amazon habe zwar das Entfernen des S-Körpertyps nicht erwähnt, aber der sei auch weg

Der Sprecher von Amazon erklärt, man möchte zwar die Vision von Shimooka-san für das Spiel erhalten, aber man strebt ein T-Rating an. Animes seien für den Teenmarkt zugeschnitten, daher müsse man bei einigen Extremen einschreiten.

Wie ein Nutzer auf Twitter erklärt, fehlt in der englischsprachigen Version der Körper-Typ „S“ (für “Small”) komplett. Es gibt nur M und L, sie wurden in Type 1 und 2 umbenannt.

Mehr zu Blue Protocol:

