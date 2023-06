Ein lang erwartetes neues MMORPG startet endlich und hat jetzt schon 600.000 Spieler

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Mittlerweile soll das MMORPG aber gut spielbar sein und die Entwickler gaben einen ersten Einblick in die Zahlen hinter dem Release (via blue-protocol.com ).

Wenn ihr nicht auf den westlichen Release des MMORPGs warten könnt, gibt es einen Weg, wie ihr Blue Protocol schon jetzt in Deutschland spielen könnt. Es gibt allerdings Berichte, die sagen, Bandai Namco banne Spieler, die sich von außerhalb Japans Zugriff auf das MMORPG verschaffen (via massivlyop.com ).

Am 14. Juni 2023 feierte das MMORPG seinen Release – allerdings nur in Japan, denn Blue Protocol hat den Release im Westen verschoben und erscheint für deutsche Spieler erst 2024 auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S.

Was ist das für ein Spiel? Blue Protocol ist ein von Bandai Namco entwickeltes MMORPG im Anime-Stil, das euch 1.000 Jahre in die Vergangenheit schickt. Das Ziel eurer Zeitreise ist es, die Welt zu retten, indem ihr eine verheerende Katastrophe verhindert.

