Path of Exile: Reviews auf Steam fallen von starken 87 % auf katastrophale 26 % – Experte erklärt, warum die Spieler so sauer sind

Path of Exile gilt eigentlich als beliebtes Action-RPG und hatte bislang auch größtenteils positive Bewertungen auf Steam. Das hat sich jedoch in letzter Zeit geändert und ein Experte erklärt, warum.

Um wen gehts? Auf dem YouTube-Kanal „ZiggyD Gaming“ erschien ein Video, in dem der YouTuber erklärt, weshalb die Community des Action-RPGs Path of Exile derzeit so unzufrieden mit dem Spiel ist (via. YouTube).

ZiggyD beschäftigt sich auf dem Kanal größtenteils mit Action-RPGs, Loot-driven-Games und RPGs und sammelte damit auf der Plattform 224.000 Abonnenten. Ein Großteil seiner Inhalte ist zu Path of Exile.

Was hat sich an den Bewertungen geändert?

Path of Exile hat auf Steam 190.783 Bewertungen (Stand 05. September 2022, 12:00 Uhr)

87 % aller Bewertungen auf Steam sind positiv, 13 % sind negativ

Die Wende: Miese Reviews auf Steam nach neuem Update

In den letzten 30 Tagen kamen 6.386 Bewertungen auf Steam hinzu

Nur 26 % der Bewertungen in den letzten Tagen sind positiv, 74 % sind negativ

Die ‚Path of Exile‘-Spielerbasis ist die einheitlichste, die ich je gesehen habe, leider ist das so, weil sie sehr unzufrieden mit dem aktuellen Zustand des Spiels und Entwickler ‚Grinding Gear Games‘ erste Reaktion auf ihre Beschwerden sind. ZiggyD auf YouTube über die Unzufriedenheit der Community

Welche Gründe nennt ZiggyD für die Unzufriedenheit der Spieler? ZiggyD fasst in seinem Video vier Gründe innerhalb des Spieles zusammen, mit denen Spieler in Path of Exile derzeit unzufrieden sind.

Die neuste Erweiterung See von Kalandra Archnemesis-Mechanik auf allen Monstern Veränderung von Mechaniken, Beispiel: das Harvesting-Systems Verminderter Loot

Haufenweise Änderungen führen zur Unzufriedenheit der Spieler

Was brachte die Erweiterung See von Kalandra?

Eine neue Herausforderungsliga am gespiegelten See mit 40 neuen Herausforderungen

Erlaubt eigene Ringe oder Amulette mit Anfertigungsprozess zu spiegeln und dadurch zu verbessern

Mehr Lore zu dem Charakter „Kalandra“

See von Kalandra

Was ist das Problem am See von Kalandra? ZiggyD sagt in seinem Video, dass die Spieler die neue Herausforderungsliga der Erweiterung schnell als nicht lohnenswert ansahen. Hierbei sei vor allem der Vergleich zu dem Zustand entscheidend, in dem die meisten neuen Inhalte veröffentlicht werden.

ZiggyD selbst sagt, er möge das Konzept des Sees von Kalandra, wünsche sich aber mehr neue Inhalte. Generell kommt er aber zu dem Entschluss, dass eine Erweiterungsliga, die einem undankbaren Zustand veröffentlicht wird, „keine große Sache“ sei.

Außerdem führe der Zustand der Erweiterung laut ZiggyD dazu, dass die Spieler aktuell nicht den Hype um eine neue Erweiterung nutzen können, um ärgerliche Dinge im Spiel zu vergessen.

[…] Es bedeutet, dass die Spieler beim derzeitigen Stand der Dinge nicht wirklich auf den Hype um die neue Erweiterung zurückgreifen können, wenn andere Dinge im Spiel sie gerade verärgern.

Falls ihr noch weitere Eindrücke zu See von Kalandra benötigt, binden wir euch den Trailer zu der neuen Erweiterungsliga ein:

Archnemesis-Mechanik auf allen Monstern

Was ist Archnemesis? Die Archnemesis-Mechanik war ursprünglich eine Erweiterungsmechanik, die es den Spielern erlaubte, seltene Monster mit neuen Modifikatoren neu zu gestalten. So konnten die Spieler sehr starke und schwierig zu bekämpfende Monster erschaffen und gegen sie kämpfen.

Was ist das Problem mit der Archnemesis-Mechanik? Viele der Archnemesis-Modifikatoren haben laut ZiggyD das Gameplay verzerrt und „die Spieler zu einem Großteil frustriert“. Als dann wenig später diese frustrierenden Archnemesis-Modifikatoren allen seltenen Monstern im Spiel hinzugefügt wurden, sei dies laut ZiggyD sehr überraschend gewesen.

Hinzu kam jedoch, dass Spieler diesen seltenen Monstern mit den frustrierenden Modifikationen wohl nicht ausweichen können. Außerdem seien die Belohnungen, die in der Archnemesis-Erweiterung noch mit den Modifikatoren verbunden waren, entfernt worden. Die Monster wurden also frustrierender, aber ließen nicht mehr Beute fallen als zuvor.

ZiggyD führt anschließend an, dass das Problem der Modifikatoren zwar mit mehreren Patches verbessert wurde und es jetzt weniger seltene Monster und dazu anständige Belohnungen gibt, das Spiel für viele Spieler jedoch durch die Überarbeitung der Monster schlechter sei als zuvor.

Es wurden mehrere Patches veröffentlicht, um einige der schlimmsten Übeltäter dieser Archnemesis-Modifikatoren zu beseitigen, aber viele Spieler hatten weiterhin das Gefühl, dass das Spiel als Ganzes mit dieser neuen Überarbeitung der seltenen Monster schlechter geworden war. ZiggyD auf YouTube über die Archnemesis-Modifikatoren

In den Kommentaren unter dem Video von ZiggyD ging auch der YouTuber-Nutzer Nathan Davis auf das Problem ein und schrieb:

„Archnemesis war als eigenständige Sache in Ordnung. Wenn ich an einem unbesiegbaren, seltenen Monster mit unendlichem Schaden starb, war das meine eigene Schuld, weil ich es absichtlich erschaffen habe. Jetzt habe ich keine Wahl mehr.“ Nathan Davis über die Archnemesis Monster via YouTube

Veränderung von Mechaniken, Beispiel: das Harvesting-System

Was ist das Harvesting? Das Harvesting ist laut ZiggyD ein mächtiges und lohnendes System zur Herstellung von Gegenständen. Das Problem an dem System sei, dass es frustrierend zu handhaben war, der Handel auf Vertrauen basierte und dieser oft mittels Discord-Gruppen von Dritten abgewickelt werden musste.

In einer Ankündigung haben laut ZiggyD die Entwickler dann versprochen, das Harvesting-System angenehmer zu gestalten, vollständig handelbar zu machen und dabei unnötige Handwerksoptionen zu entfernen.

Was ist das Problem bei der Harvesting-Mechanik? Wie ZiggyD in seinem Video berichtet, seien bei der Überarbeitung des Harvesting-Systems nützliche und mächtige Handwerksoptionen beispielsweise zum re-rollen oder neu schmieden von Gegenständen vollständig entfernt worden. Insgesamt sei der Umfang des Handwerks nach der Überarbeitung im Vergleich zu vorher auf einen winzigen Bruchteil reduziert.

So sei laut ZiggyD eine Anpassung, die als „nette Verbesserung eines älteren, geliebten Handwerkssystems“ angepriesen wurde, stattdessen „sehr sehr schwerfällig“.

Verminderter Loot

Was ist das Problem mit dem Loot? Wie ZiggyD berichtet, gab es zunächst vereinzelte Personen, denen auffiel, dass sie weniger Beute als sonst bekommen haben. Dann häuften sich die „Beweise“ und sogar Top-Farmer oder ganze Gruppen teilten ihre miserable Beute und zeigten laut ZiggyD Vergleiche zu früheren Erweiterungen.

In einem „Daran arbeiten wir“-Post der Entwickler gaben diese dann an, die Drop-Rate von Items angepasst zu haben:

„Wir haben einen massiven historischen Bonus auf die Menge und/oder Seltenheit von Gegenständen entfernt, der für einige ligaspezifische Monster galt. Wir haben ihn durch eine moderate (2-3-fache) Erhöhung der Gegenstandsmenge ersetzt, um die Tatsache auszugleichen, dass sie oft mehr Leben haben als normale Monster und einige keine Karten fallen lassen können.“ Grinding Gear Games via pathofexile.com

ZiggyD erklärt die Änderung etwas genauer und gibt an, dass die Menge der Beute von einigen Monstern auf Endgame-Karten um schätzungsweise 50 bis 80 Prozent gesenkt wurden. Des Weiteren seien die Boni auf die Seltenheit, die sich auf das Fallenlassen von seltenen und einzigartigen Gegenständen auswirken, komplett gestrichen worden.

Insgesamt schaute sich ZiggyD den Post der Entwickler an und kam zu einem niederschmetternd Fazit:

Dieser Unterschied zwischen dem Ausmaß der vorgeschlagenen Änderungen und dem Ausmaß der Probleme, wie sie von der Community gesehen werden, erzeugt ein starkes Gefühl der Unverbundenheit und Hilflosigkeit, zusammen mit einem Vertrauensverlust und schwindendem Optimismus für die Zukunft ZiggyD auf YouTube über die seitens der Entwickler vorgeschlagenen Änderungen

Was sagt ihr zu der aktuellen Lage von Path of Exile? Glaubt ihr, das Spiel sei in einem schlechten Zustand oder findet ihr, dass die Negativität der Spieler übertrieben sei? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr derweil auf der Suche nach anderen Action-RPGs seid, um eine Abwechslung von Path of Exile oder Diablo zu haben, schaut doch in unsere Liste mit 11, die so sind wie Diablo.

