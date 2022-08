Path of Exile bekommt miese Reviews auf Steam nach neuem Update – Und das von Spielern mit mehr als 2.000 Stunden

Path of Exile war die letzten Jahre der große Gewinner von Blizzards Pleiten-, Pech- und Pannenserie. Während Diablo 3 nur wenige Updates erhielt und Diablo Immortal für viele Hack’n-Slay-Fans nicht mal ein Spiel war, konnte Path of Exile glänzen. Die große Erweiterung Path of Exile 2 sollte es sogar mit Diablo 4 aufnehmen. Doch jetzt scheint sich Grinding Gear Games verhoben zu haben. Die neue Season „Lake of Kalandra“, die am Freitag startete, kommt schlecht an und sofort kriegt Path of Exile die Quittung auf Steam.

Was passiert gerade mit den Reviews von Path of Exile auf Steam? Die Leute lassen ihre miese Laune gerade in Steam-Reviews von Path of Exile ab:

Insgesamt hat das Spiel „sehr positive“ Reviews auf Steam seit dem Release am 23. Oktober 2013 – 89 % sind positiv

Doch in den letzten 30 Tage hagelte es Kritik: Es waren nur 42 % der Bewertungen positiv. Eine ziemliche Katastrophe.

Eigentlich sollte die Liga cool werden:

Spieler mit mehr als 2.200 Stunden schreiben negative Reviews auf Steam

Was stört Spieler? Spieler sind mit dem aktuellen Patch unzufrieden. Ein Nutzer mit über 2.200 Stunden in Path of Exile kritisiert (via steam):

Alles generft. Gegner bis zum Mond gebufft: Nahkampf keine Option mehr für Spieler, die nur Uniques nutzen. Ich möchte Spaß haben, statt in einem zufälligen Stunlock oder durch Oneshots zu sterben. Steam-Nutzer Dan Massimo

Macht süchtig – aber nicht auf die gute Art

Ein deutschsprachiger Nutzer mit mehr als 2.000 Stunden bemängelt (via steam):

Sorry, kann man leider nicht mehr bedenkenlos empfehlen. Angesichts der Änderungen am Gameplay der letzten 6 Monate muss ich von der Installation des Spiels sogar eindeutig abraten. Steam-Nutzer Exalderan

Der Nutzer vergleicht das Spiel mit Alkohol oder Zigaretten: Es mache zwar süchtig, aber nicht auf die gute Art. Auch er kritisiert, dass das Spiel in den letzten Monaten härter und geiziger wurde. Im Vergleich zu früher bekomme man 90 % weniger Loot, dafür seien die Gegner 10-mal härter geworden als vor einem Jahr.

Er sagt sogar, den Entwicklern gehe es nur noch darum, Mikrotransaktionen zu verkaufen – sie hätten den Spaß der Spieler aus den Augen verloren.

Path of Exile 2 will es mit Diablo 4 und Blizzard aufnehmen – Sieht sich im Vorteil

Wie wirkt sich die Kritik auf die Spielerzahlen aus? Normalerweise erlebt Path of Exile mit einer neuen Liga einen gewaltigen Spieler-Aufschwung auf Steam und den anderen Plattformen. Auch diesmal kam der Spieler-Aufschwung: Im Peak waren 151.145 Spieler gleichzeitig auf Steam online, aber die blieben diesmal nicht.

Wie die Seite mmorpg.pl weiß, verpuffte der Spieleraufschwung diesmal:

Schon am Dienstag waren nur noch 55 % der Spieler übrig, die mit der neuen Liga am Freitag begannen.

Es heißt: Das sei der größte Spieler-Schwund in der Geschichte von Path of Exile.

Entwickler wirken selbst überrascht, wie wenig Drops es nun gibt

Wie reagieren die Entwickler? Die Entwickler scheinen selbst überrascht zu sein (via poe), dass das Spiel jetzt angeblich viel geiziger mit Drops ist, denn dieser Loot-Schwund war so krass nicht geplant. Sie haben zwar was geändert, dieses Resultat überrasche sie jetzt aber selbst.

Die Entwickler melden, sie wollten das jetzt genauer untersuchen und den Problemen mit Änderungen entgegenwirken.

Einige Beobachter kritisieren die Entwickler dafür, mit dem Kopf schon bei „Path of Exile 2“ zu sein und das Live-Spiel zu vernachlässigen. Mehr zu Path of Exile 2:

