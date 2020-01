Wird Temtem, das Pokémon-MMO, ein großer Hit? Eine erste Prognose

Das MMO Temtem steht kurz vor seinem Early Access. Das Spiel verbindet das Pokémon-Prinzip mit MMO-Elementen. Kann das zu einem Hit führen?

Wann erscheint Temtem? Der Early Access für Temtem auf Steam ist für den 21. Januar angesetzt. Für PS4, Xbox und Switch gibt es noch keinen offiziellen Releasetermin.

Zahlreiche Spieler schauen gespannt auf das MMO, denn es erfüllt den Wunsch vieler Pokémon-Spieler: Endlich ein Pokémon-MMO!

Was ist Temtem eigentlich?

Darum geht es: Bei Temtem lauft ihr durch eine große Welt und könnt niedliche kleine Monster fangen, sie heißen hier nur nicht Pokémon, sondern Temtem.

Dabei nennt sich das Spiel selbst ein MMO, was von Pokémon inspiriert wurde.

Nicht nur die kleinen Monster sind von Pokémon übernommen worden, sondern auch viele andere Features: Starter-Monster, Kämpfe, Typ-Effektivitäten, Monster entwickeln und die Zucht sind allesamt bereits aus den Pokémon-Spielen bekannt.

Es gibt sogar Starter-Temtems

Das macht Temtem anders als Pokémon: Auch wenn viele Elemente von Pokémon übernommen worden sind, gibt es dennoch vor allem die MMO-Elemente, die Temtem so einzigartig machen.

Es findet alles in einer Online-Welt statt. Dort könnt ihr dann gegen und mit anderen Spielern kämpfen und handeln. Zudem gibt es Turniere und eine Koop-Kampagne, die ihr angehen könnt.

Ein weiterer zentraler Punkt von Temtem ist das Housing. Ihr könnt euch ein eigenes Haus nach euren Vorstellungen einrichten und dekorieren. Außerdem könnt ihr euren eigenen Charakter nach euren Wünschen stylen. So gibt es dutzende unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten.

Hit-Potential oder billiger Abklatsch?

So kam die Alpha von Temtem an: Erste Spieler konnten das MMO bereits in einer Alpha antesten und in die bunte Welt eintauchen. Das Feedback ist zum Großteil positiv und viele Spieler sind angetan vom MMO.

Die Temtems wirken nicht wie billige Kopien von Pokémon, sondern sind ganz eigen entwickelt worden. Dazu werden die Anpassungsmöglichkeiten des eigenen Charakters und die Spielstory gelobt. Es gibt sogar Stimmen, die meinen, dass Temtem schon in der Alpha besser war, als Pokémon im Generellen.

Hier gibt es zahlreiche Einblicke in die Alpha von Temtem

Das spricht für Temtem: Das Interesse an dem Pokémon-MMO ist riesig. Dies macht sich auch auf Kickstarter bemerkbar, wo die Entwickler 70.000 Dollar sammeln wollten. Am Ende kamen dann fast 600.000 Dollar zusammen.

Zudem wird der Wunsch immer lauter, dass es doch endlich ein Pokémon-MMO geben soll. Die Pokémon Company wirkte mit Pokémon Schwert und Schild dem schon etwas entgegen und führte dort Mehrspieler-Raids ein, doch zufrieden scheinen die Fans noch nicht zu sein.

Viele Leute sehen genau diese Raids als Highlight in Schwert und Schild und wünschen sich mehr MMO-Inhalte. Dies kann Temtem bieten und könnte damit eine riesige Marktlücke füllen.

Die Raids in Schwert und Schild wurden als MMO-Elemente gut angenommen.

Das spricht gegen Temtem: Pokémon-Hardliner dürften Temtem noch kritisch gegenüberstehen. Immerhin sind es keine richtigen Pokémon, mit denen man dort kämpfen kann, sondern eben „nur“ Temtems.

Vergleichbar könnte dies mit der Diskussion „Digimon gegen Pokémon“ sein. Viele Pokémon-Spieler konnten damals mit den Digimons nichts anfangen, sie waren einfach nur eine schlechte Alternative.

Könnte Temtem großen Erfolg haben? Die Chancen stehen gut, dass Temtem richtig groß wird. Auf reddit gibt es bereits über 10.000 User, die dem Temtem-Channel folgen, auf Twitter sind es sogar über 40.000 Follower. Die Stimmung auf den Portalen ist gut. Viele Nutzer sprechen davon, dass mit Temtem endlich ein würdiger Konkurrent von Pokémon auf den Markt kommt.

Die riesige Kickstarter-Kampagne spricht für sich. Die erfolgreiche Alpha ist ebenfalls ein gutes Vorzeichen.

Am Ende wird sich zeigen, ob das kleine spanische Entwicklerstudio Crema dem großen Andrang gerecht werden kann und ob alteingesessene Pokémon-Fans ihr Spiel beiseitelegen können und neue Monster kennenlernen möchten.

Ihr wollt noch mehr Einblicke in Temtem haben? Dann schaut euch hier Gameplay an: