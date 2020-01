MMO Temtem explodiert auf Steam: „So hätte Pokémon sein sollen“

Das Pokémon-MMO Temtem ist auf Steam gestartet und begeistert schon nach den ersten Stunden die Spieler. Es gibt zwar noch viele Server-Probleme, doch erste Reviews fallen weitestgehend positiv aus.

Um dieses MMO geht es: Temtem ist gestern, am 21. Januar in den Early Access auf Steam gestartet. Das Spiel ist inspiriert von Pokémon und bedient sich vieler Punkte aus dem Spieleklassiker. Es hat aber auch einen eigenen Ansatz: Es setzt auf MMO-Elemente und unterscheidet sich damit deutlich von Pokémon.

Fans sind begeistert, denn dieser MMO-Ansatz wird sich seit Jahren von Pokémon gewünscht. Das spanische Entwicklerstudio Crema setzt diesen Wunsch nun um, doch es wird mit Temtems anstatt mit Pokémon gekämpft.

Bestseller auf Steam und hunderte positive Bewertungen

Was sagen erste Bewertungen? Das Spiel ist gerade mal wenige Stunden auf dem Markt, doch es gibt bereits hunderte Bewertungen auf Steam. Zum Spielstart sollen bereits 20.000 Leute Zugang zu Temtem bekommen haben, so die Entwickler auf Twitter.

Die Bewertungen sind weitestgehend positiv. Insgesamt gibt es aktuell (Stand 22.01 um 16:30 Uhr) 2171 Reviews. Davon sind 83% positiv. Die Stimmung ist also gut. Und das, obwohl manche Bewerter nur wenige Minuten spielen konnten.

Temtem kommt bei vielen Spielern gut an

Wir zeigen euch hier einen Ausschnitt einiger Steam-Bewertungen:

Yandro: „Was ich bisher vom Spiel gesehen habe ist Super. Wer sich am Release Tag beschwert, wegen Server Problemen etc., ist ziemlich auf dem Kopf gefallen.“

Function: „So hätte Pokémon sein sollen“

Caosfaction: „Willst du ein Pokémon Train… ehmm TemTem Tamer sein? Es hat lange gedauert, einen echten Gegner für GameFreaks geliebte Pokémon-Serie zu finden, aber ich glaube, ein würdiger Kandidat ist endlich gefunden. TemTem ist ein komplexer, auf mehreren Spielern basierender und einzigartiger Versuch der guten alten Spielformel im Pokémon-Stil. Es sieht schön aus und spielt sich flüssig. Auf jeden Fall einen Versuch wert für jeden, der sie alle fangen will.

Selbst die Musik in der Warteschlange wird gelobt. Diese soll gut sein und im Ohr bleiben. Man findet also sogar etwas Positives an der Wartezeit.

Hier gibt es viel Verständnis: Die Community zeigt sich sehr verständnisvoll gegenüber den Entwicklern. Man weiß, dass ein MMO-Release, vor allem wenn er von einem so kleinen Studio durchgezogen wird, immer mit Problemen behaftet ist.

Wenn man dann aber mal kurzzeitig spielen kann, dann gibt es fast nur Positives. Der Großteil der Kritik ist tatsächlich auf die lange Wartezeit zurückzuführen und könnte bald also vergessen sein, wenn man die Server für den Ansturm ausreichend gerüstet hat.

Was sagen aktuelle Zahlen? Temtem wächst und wächst. Aktuell steht es bei den Verkaufscharts von Steam ganz oben und damit vor Spielen wie Monster Hunter World oder GTA 5.

Temtem ist auf Platz 1 der Topseller

Heute haben in der Hochzeit schon fast 30.000 Spieler gleichzeitig Temtem gespielt und aktuell hat das Spiel in etwa 21.000 Nutzer. Der Hype um das Pokémon-MMO ist also groß und die Meinungen der Spieler ist positiv. Es scheint so, dass sich das MMO zu einem richtigen Hit entwickeln kann.

Welche Inhalte werden kritisiert? Neben den Server-Problemen werden einige weitere Dinge immer wieder angesprochen. Sie sind für die meisten Spieler kein Grund Temtem beiseite zu legen, doch dort punktet der große Konkurrent Pokémon wohl mehr.

Angesprochen wird vor allem die Anpassung von Charakteren. Vielen Spielern gefällt der Stil nicht und man identifiziert sich nicht mit seinem Charakter. Nicht nur die Charaktere sind ein Problem, sondern auch das Aussehen vieler Temtems. Hier kommt nicht das gleiche Gefühl wie bei den Pokémon rüber, so viele Spieler.

Wie geht es weiter mit Temtem? Das Entwicklerteam ist fleißig am arbeiten und haut zahlreiche Hotfixes raus. Sie wollen damit die Server stabilisieren und Bugs aus dem Spiel entfernen. Auf Twitter halten sie die Community auf dem Laufenden und bekommen viel Zuspruch.

Schaut man sich die ersten Meinungen an, dann könnte Temtem und dem Studio Crema eine rosige Zukunft bevorstehen.

Unsere Autorin Leya hat den Release von Temtem begleitet und ist ebenfalls begeistert: