Guide zu Temtem: Alle Temtems, die ihr in Deniz fangen könnt

Die erste Zone im Pokémon-MMO Temtem trägt den Namen Deniz. Wir verraten euch, welche Temtems es dort gibt und wo ihr sie genau fangen könnt. Highlights sind dabei die seltenen Temtems Nessla, Oceara und Banshee.

In Temtem dreht sich alles darum, sein Tempedia zu vervollständigen und neue Temtems zu fangen. Damit euch dies gelingt, haben wir eine Übersicht zur ersten Zone Deniz angefertigt.

Darin zeigen wir euch alle Temtems und wo ihr sie genau finden könnt. Die Liste ist sortiert nach der Reihenfolge in eurem Tempedia. Bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt, solltet ihr jedoch das stärkste Starter-Temtem wählen.

Inhalt Swali Tateru Paharo Paharac Fomu Wiplump Skail Skunch Kaku Saku Barnshee Pewki Piraniant Saipat Umishi Ukama Ganki Oceara Nessla Kalazu Kalabyss Pigepic

So funktioniert das Ausbrüten und Züchten neuer Temtems

Swali

Tempedia-Nummer : #10

: #10 Typ : Natur

: Natur Entwicklung : Loali (nach 8 Stufen)

: Loali (nach 8 Stufen) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 349

: 349 Stärke: Eher schwach

Wo findet man Swali? Swali lässt sich häufig und schon in den ersten Routen des Spiels finden. Am einfachsten bekommt ihr es direkt auf dem Weg zwischen Zadar und Brical des Mar, in der Prasine Coast.

Tateru

Tempedia-Nummer : #12

: #12 Typ : Neutral

: Neutral Entwicklung : –

: – Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 474

: 474 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Tateru? Tateru findet man am häufigsten in den Gräsern nördlich von Arrisola. Mit etwas Glück bekommt ihr Tateru aber bereits in den Gräsern vorher.

Paharo

Tempedia-Nummer : #16

: #16 Typ : Wind

: Wind Entwicklung : Paharac (nach 9 Stufen)

: Paharac (nach 9 Stufen) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 306

: 306 Stärke: Eher schwach

Wo findet man Paharo? Paharo findet man sehr häufig und bereits früh in den ersten Routen des Spiels. Am einfachsten bekommt ihr es direkt auf dem Weg zwischen Zadar und Brical de Mar, in der Prasine Coast.

Paharac

Tempedia-Nummer : #17

: #17 Typ : Wind

: Wind Entwicklung : Granpah

: Granpah Seltenheit : Selten

: Selten Gesamtzahl der Basiswerte : 385

: 385 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Paharac? Paharac findet ihr vereinzelt in den Schenkbrücken und im Vogelpark direkt unter Arrisola. Am besten bekommt ihr das Temtem aber als Weiterentwicklung von Paharo.

Fomu

Tempedia-Nummer : #25

: #25 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : Wiplump (nach 20 Leveln)

: Wiplump (nach 20 Leveln) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 340

: 340 Stärke: Eher Schwach

Wo findet man Fomu? Fomu findet ihr am häufigsten im Wasser in der Windgewandten Festung, im nördlichen Sillaro Fluss und in den Aquamarinehöhlen.

Wiplump

Tempedia-Nummer : #26

: #26 Typ : Wasser und Wind

: Wasser und Wind Entwicklung : –

: – Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 481

: 481 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Wiplump? Wiplump befindet sich an den gleichen Stellen, wie seine vorherige Entwicklungsstufe. Meist trefft ihr sogar eher auf Wiplump als auf Fomu.

Skail

Tempedia-Nummer : #27

: #27 Typ : Neutral

: Neutral Entwicklung : Skunch (nach 17 Leveln)

: Skunch (nach 17 Leveln) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 328

: 328 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Skail? Skail findet ihr besonders häufig in der Windgewandten Festung im Norden von Deniz.

Skunch

Tempedia-Nummer : #28

: #28 Typ : Neutral und Meele

: Neutral und Meele Entwicklung : –

: – Seltenheit : Selten

: Selten Gesamtzahl der Basiswerte : 454

: 454 Stärke: Stark

Wo findet man Skunch? Skunch findet man auch wie seine vorherige Stufe vor allem in der Windgewandten Festung. Es taucht jedoch deutlich seltener auf.

Kaku

Tempedia-Nummer : #48

: #48 Typ : Natur

: Natur Entwicklung : Saku (nach 11 Leveln)

: Saku (nach 11 Leveln) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte: 357

357 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Kaku? Kaku findet ihr direkt zum Start des Spiels in nahezu allen Gräsern in Deniz, egal ob in der Prasine Coast, den Thalassian-Klippen oder den Schenkbrücken.

Saku

Tempedia-Nummer : #49

: #49 Typ : Natur und Wind

: Natur und Wind Entwicklung : –

: – Seltenheit : Mittel

: Mittel Gesamtzahl der Basiswerte : 420

: 420 Stärke: Stark

Wo findet man Saku? Saku könnt ihr nur direkt in den Schenkbrücken fangen. Am einfachsten kommt ihr an das Temtem, wenn ihr ein Kaku weiterentwickelt.

Barnshee

Tempedia-Nummer :#53

:#53 Typ : Mental und Wind

: Mental und Wind Entwicklung : –

: – Seltenheit : Sehr Selten

: Sehr Selten Gesamtzahl der Basiswerte : 420

: 420 Stärke: Stark

Wo findet man Barnshe? Barnshee gehört zu den seltensten Temtem in Deniz. Ihr findet es nur auf dem obersten Plateau der Windgewandten Festung; dort, wo ihr gegen Lady Lottie gekämpft habt.

Pewki

Tempedia-Nummer : #60

: #60 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : Piraniant

: Piraniant Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 263

: 263 Stärke: Schwach

Wo findet man Pewki? Pewki findet ihr am häufigsten im Wasser in der Windgewandten Festung, im nördlichen Sillaro Fluss und in den Aquamarinehöhlen.

Piraniant

Tempedia-Nummer : #61

: #61 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : –

: – Seltenheit : Selten

: Selten Gesamtzahl der Basiswerte : 449

: 449 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Piraniant? Piraniant findet ihr nur in den Aquamarinehöhlen. Am einfachsten bekommt ihr das Temtem, wenn ihr Pewki weiterentwickelt.

Saipat

Tempedia-Nummer : #69

: #69 Typ : Wasser und Meele

: Wasser und Meele Entwicklung : –

: – Seltenheit : Mittel

: Mittel Gesamtzahl der Basiswerte : 444

: 444 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Saipat? Saipat findet ihr im Wasser an den Schenkbrücken, in den Aquamarinehöhlen und im Sillaro Fluss.

Umishi

Tempedia-Nummer : #88

: #88 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : Ukama (nach 14 Leveln)

: Ukama (nach 14 Leveln) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 370

: 370 Stärke: Eher schwach

Wo findet man Umishi? Umishi findet ihr in den Aquamarinehöhlen und dem Sillaro Fluss. Am besten fangt ihr es passiv, während ihr versucht Nessla im kleinen See in den Thalassia-Klippen zu bekommen.

Ukama

Tempedia-Nummer : #89

: #89 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : –

: – Seltenheit : Mittel

: Mittel Gesamtzahl der Basiswerte : 473

: 473 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Ukama? Ukama findet ihr, wie seine Vorstufe auch, in den Aquamarinehöhlen und dem Sillaro Fluss. In dem See haben wir ihn jedoch noch nicht angetroffen.

Ganki

Tempedia-Nummer : #113

: #113 Typ : Wind und Elektro

: Wind und Elektro Entwicklung : Gazuma (nach 27 Leveln)

: Gazuma (nach 27 Leveln) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 375

: 375 Stärke: Stark

Wo findet man Ganki? Ganki findet ihr in den Schenkbrücken und auf der obersten Plattform der Windgewandten Festung. Ganki ist besonders im ersten Dojo sehr nützlich und sollte deshalb unbedingt im Team sein.

Oceara

Tempedia-Nummer : #115

: #115 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : –

: – Seltenheit : Sehr selten

: Sehr selten Gesamtzahl der Basiswerte : 486

: 486 Stärke: Stark

Wo findet man Oceara? Oceara findet ihr nur in den Aquamarinehöhlen und dort auf der tiefsten Ebene.

Nessla

Tempedia-Nummer : #123

: #123 Typ : Wasser und Elektro

: Wasser und Elektro Entwicklung : –

: – Seltenheit : Sehr selten

: Sehr selten Gesamtzahl der Basiswerte : 437

: 437 Stärke: Sehr stark

Wo findet man Nessla? Nessla lässt sich nur im Wasser in der Windgewandten Festung, in einem See in den Thalassia-Klippen und in einem Pool im Süden von Deniz fangen. Es zählt zu den stärksten Temtem in der ersten Zone.

Kalazu

Tempedia-Nummer : #127

: #127 Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : Kalabyss (nach 18 Leveln)

: Kalabyss (nach 18 Leveln) Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte: 321

321 Stärke: Eher schwach

Wo findet man Kalazu? Kalazu findet ihr vor allem im Sillaro Fluss und in den Aquamarinehöhlen.

Kalabyss

Tempedia-Nummer : #128

: #128 Typ : Wasser und Gift

: Wasser und Gift Entwicklung : –

: – Seltenheit : Mittel

: Mittel Gesamtzahl der Basiswerte: 449

449 Stärke: Durchschnittlich

Wo findet man Kalabyss? Kalabyss findet ihr, wie seine Vorstufe auch, im Sillaro Fluss und den Aquamarinehöhlen.

Pigepic

Tempedia-Nummer : #141

: #141 Typ : Wind

: Wind Entwicklung : –

: – Seltenheit : Häufig

: Häufig Gesamtzahl der Basiswerte : 433

: 433 Stärke: Eher schwach

Wo findet man Pigepic? Pigepic begegnet euch so ziemlich in allen Gräsern in Deniz, besonders häufig in der Prasine Coast und den Thalassian-Klippen.

Das waren alle Temtems, die ihr in Deniz finden könnt. In Zukunft stellen wir euch in weiteren Übersichten auch die Temtems der anderen Regionen vor.