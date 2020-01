Temtem: Das ist der beste Starter im Pokémon-MMO

Das Pokémon-MMO Temtem bietet euch zum Start die Wahl zwischen drei verschiedenen Temtems. Wir haben sie uns genauer angesehen und verraten euch, welches das stärkste von ihnen ist.

Welches Starter-Temtem ist das beste? Direkt zum Start von Temtem dürft ihr euch eines von drei Temtems von Professor Konstantinos aussuchen. Zur Auswahl stehen:

Crystle

Smazee

Houchic

Gerade zu Beginn ist es wichtig das richtige Temtem zu wählen. Anders als bei Pokémon bietet Temtem mehr Tiefe und einen höheren Schwierigkeitsgrad. Wer nicht dauernd Tränke einsetzen oder einen Ort für Heilung aufsuchen möchte, sollte deshalb eine kluge Wahl treffen.

In diesem Guide möchten wir euch zeigen, welches der drei Starter-Temtems am stärksten ist. Dazu haben wir uns ihre Werte, ihr Typen und die ersten Gegner im Spiel angesehen.

Crystle – Guter Allrounder und bester Starter

Pro Gute Werte, ein größerer Fokus auf der Defensive

Eine gute Auswahl an Fertigkeiten

Stark im Kampf gegen die ersten Bändiger

Kristall-Temtems findet man zu Beginn selten. Darum ist Crystle gut für die Mischung Contra Im späteren Verlauf des Spiels nicht sonderlich stark

Die defensive Ausrichtung gefällt nicht jedem Spieler

Was kann Crystle? Crystle ist ein Temtem vom Typ Kristall und ein guter Allrounder mit einem Fokus auf die Defensive. Crystle hat viel HP und gute Verteidigungs-Werte, schwächelt aber in der Offensive.

Als Kristall-Temtem hat Crystle die folgenden Stärken und Schwächen:

Effektiv gegen Elektro und Mental

Ineffektiv gegen Feuer und Erde

Verteidigung stark gegen Elektrik, Mental und Gift

Verteidigung schwach gegen Feuer, Erde und Kampf

Was spricht für Crystle als Starter? Crystle hat die idealen Werte für den Beginn eures Abenteuers in Temtem. Kurz vor dem Erreichen der ersten Stadt begegnet euch ein Bändiger mit einem starken Mental-Temtem.

Im ersten Dojo erwarten euch einige Elektro-Temtem, jedoch kaum Feuer-Gegner. Dort ist Crystle sehr nützlich.

Außerdem bietet Crystal viele Synergien mit Wind-Temtems, von denen ihr zu Beginn direkt welche fangen könnt.

Was spricht gegen Crystle? Im späteren Verlauf von Temtem werden die anderen beiden Starter stärker als Crystle. Zudem ist der defensive Spiel-Stil nicht unbedingt für jeden etwas.

Die Nachteile gleichen sich jedoch aus, weil man im Verlauf des Spiels neue Temtems und sogar die anderen beiden Starter fangen kann.

Fazit: Crystle ist besonders zu Beginn stark und sehr einsteigerfreundlich. Ein perfektes Starter-Temtem also.

Houchic – Ansoruchsvolles Temtem, Stark zu Beginn

Pro Stark gegen die ersten Bändiger im Spiel

Nur eine Schwäche gegen Kristall

Auch stark im weiteren Verlauf des Spiels Contra Kompliziert zu spielen, da viele Fertigkeiten die erste Runde pausieren müssen

Keine Stärken im ersten Dojo

Was kann Houchic? Houchic ist ein Mental-Temtem und bietet vielseitige Fertigkeiten. Von den Werten her ist Houchic den anderen Starter-Temtems etwas unterlegen, hat jedoch starke Zahlen beim Spezial-Angriff.

Als Mental-Temtem hat Houchic die folgenden Stärken und Schwächen:

Effektiv gegen Neutral und Kampf

Ineffektiv gegen Kristall

Verteidigung stark gegen Neutral und Kampf

Verteidigung schwach gegen Elektrik, Digital und Kristall

Was spricht für Houchic als Starter? Houchic ist besonders stark gegen die Bändiger auf dem Weg zur ersten Stadt. Dank der Fertigkeit Hypnose kann es Gegner in den Schlaf versetzen, was sowohl beim Fangen, als auch in den Kämpfen nützlich ist.

Was spricht gegen Houchic als Starter? Im ersten Dojo ist es nicht mehr ganz so stark wie Crystle, hat aber noch immer gute Attribute und Chancen.

Zudem benötigen einige Fertigkeiten von Houchic eine Runde im Kampf, bevor sie aktiviert werden können. Das ist gerade für Einsteiger etwas verwirrend und schwierig.

Fazit: Wer einen anspruchsvollen, aber starken Starter sucht, ist bei Houchic genau richtig.

Smazee – Zu viel Offensive für den Start

Pro Hohe Angriffs- und Geschwindigkeitswerte

Abwechslungsreiche Fertigkeiten Contra Nur eine Stärke gegen andere Temtems

Stirbt sehr schnell aufgrund des geringen Lebens

Was kann Smazee? Smazee ist ein Temtem vom Typ Kampf und kann in kurzer Zeit viel Schaden verursachen. Im Umkehrschluss jedoch lässt seine Defensive zu wünschen übrig.

Als Kampf-Temtem hat Smazee die folgenden Stärken und Schwächen:

Effektiv gegen Erde und Kristall

Ineffektiv gegen Mental

Verteidigung stark gegen Kampf

Verteidigung schwach gegen Mental und Digital

Was spricht für Smazee als Starter? Smazee ist super stark darin, Gegner zu verletzen. Das macht viele Kämpfe kurz, aber effektiv.

Was spricht gegen Smazee als Starter? Smazee hat wenig Lebenspunkte. Entsprechend benötigt ihr viele Salben oder müsst häufiger Orte für Heilung aufsuchen.

Fazit: Smazee eignet sich deshalb als Starter von den drei Starter-Temtems am wenigsten.