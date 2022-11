Twitch: 176.000 sehen, wie ein MMORPG-Streamer so hart einen schweren Erfolg bejubelt, dass er das Bewusstsein verliert

In einem Live-Stream auf Twitch am 25. November hat der Streamer GigerBeardie einen schweren Solo-Erfolg im MMORPG Oldschool Runescape errungen. Im Jubel brüllte er den Monitor an, er komme nie mehr zurück, übertreibt es dabei aber so sehr, dass er für wenige Sekunden das Bewusstsein verliert.

Das ist der Clip: Nach 7 Stunden und 45 Minuten im Live-Stream hatte Gingerbeardie sein Ziel erreicht: Der Mob „TzKal-Zuk“ war besiegt.

Der rotbärtige Streamer mit Beanie schaut erst ganz angespannt in die Kamera, reißt dann einen Arm hoch und brüllte aus vollem Hals: „Ja, verdammt noch mal, so geht’s!“

Es folgt dann ein wütender Schwall aus Worten, immer wieder wird das Allzweck-Wort „fucking“ verwendet, das einfach alles verstärkt. Er sagt, er schwöre bei Gott, er sei sowas von durch mit dem Kram. Werde nie wieder zurückkommen.

Bei dem langgezogenen „never coming baaaaack“ scheint er es aber mit dem Brüllen so übertrieben zu haben, dass er starr in die Kamera schaut und dann mit dem Kopf voran gegen den Streaming-Tisch donnert. Das Mikro schwingt nach, ein Windows-Sound erklingt.

Nach einigen Sekunden sagt sein Chat-Partner trocken: „Ich glaube, du bist kaputt.“

Da ist der Streamer aber schon wieder halbwegs klar und schüttelt sich wie ein Boxer nach dem KO.

Er hat 99 Lebenspunkte – ihm geht es gut

Wie wird der Clip diskutiert? Der Clip hat mittlerweile über 176.000 Aufrufe auf Twitch.

Auf reddit heißt es:

„Zum Glück hat er wenigstens den Umhang aufgehoben, bevor er ohnmächtig wurde.“

„Der gesündeste Runescape-Spieler überhaupt“

„Sollte zum Arzt gehen und seinen Blutdruck und den Scheiß checken lassen.“

„Er hat 99 Lebenspunkte, ihm geht’s gut.“

69 Wellen überleben – Wer draufgeht, fängt von vorne an

Worum zum Geier geht’s bei dem Erfolg? Am 1. Juni 2017 kam das Solo-Minigame „Inferno“ zu Old School Runescape: Der Spieler mit 69 Wellen überleben, die immer schwerer werden, und am Ende den Level 1400-Mob TzKal-Zuk besiegen.

Sollte der Spieler sterben, muss er wieder bei Stufe 1 beginnen. Es heißt: Dieser Modus sei der „geistige Nachfolger“ zu TzHaar Fight Class, das als größte „PvM“-Challenge im Spiel galt.

Wenn man den Erfolg schafft, erhält man das „Infernal Cape“, ein Item, das als „mächtigstes Nahkampf-Cape“ im Spiel gilt.

Laut Informationen der Wiki hatten am 15. August etwa 47.000 Spieler dieses Cape.

Ginger Beardie selbst sagt, er hat etwa 15 bis 20 Anläufe gebracht, um die Herausforderung zu schaffen. Jetzt habe sich das Windows-Logo auf seine Stirn eingebrannt.

Beim MMORPG Oldschool Runescape spielen sich Dramen ab:

