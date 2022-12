5 aussichtsreiche MMORPGs, die gestorben sind, noch bevor sie ihren Release hatten

MMORPGs sind ein aufwendiges und riskantes Genre. Nicht jedes geplante Spiel erlebt tatsächlich seinen Release. Wir stellen euch 5 Titel vor, die noch vor der Veröffentlichung gestorben sind.

Neue MMORPGs kommen regelmäßig auf den Markt und für 2023 wurden schon jetzt mindestens 5 neue Spiele angekündigt. Doch nicht jedes Spiel schafft es, tatsächlich einen Release hinzulegen.

In dieser Liste stellen wir euch 5 MMORPGs vor, die auf dem Papier richtig gut klangen, doch nie das Licht der Welt erblickt haben. Manche dieser Mechaniken waren so innovativ, dass man sich einen Release sogar heute noch wünschen würde.

EverQuest Next

Setting: Fantasy | Entwickler: Sony Online Entertainment/Daybreak Games | Ankündigung: 2012 | Einstellung: 2016 | Geplante Plattformen: PC, PS4

Was war das für ein Spiel? EverQuest Next sollte der dritte Teil der MMORPG-Reihe werden, aber wollte viele Dinge anders machen als die beiden Vorgänger. Im Fokus stand die Idee einer gigantischen Sandbox, an der sich die Spieler selbst beteiligen können. Die Idee wirkte innovativ und genial.

Man sollte die Umgebung gestalten und eigene Bauwerke errichten können, ähnlich wie in Minecraft. Ergänzt wurde dies durch eine besondere Technologie für NPCs, denn die sollten auf die angepasste Welt reagieren und etwa Häuser betreten oder Dialoge anpassen können. Damit sollte die oftmals so starre MMORPG-Welt dynamischer werden.

Auch die Klassen sollten euch viel Freiheit bieten. So waren eure Fertigkeiten abhängig von der Wahl der Waffe, aber auch von Keywords wie Schaden, Schaden über Zeit oder Heilung. Diese konntet ihr selbst bei den Fähigkeiten anpassen. Wie in ESO oder Guild Wars 1 solltet ihr zudem nur auf wenige Fähigkeiten beschränkt sein, sodass sich die Builds bei einer Klasse teilweise drastisch unterscheiden konnten.

Eine Ergänzung zu EverQuest Next sollte das „Spiel“ Landmark werden. Mit Landmark bekamen die Spieler Zugriff auf Tools, um selbst Content zu kreieren. Dieser Content hätte dann von den Entwicklern optional direkt in EverQuest Next übertragen werden können. Damit wären die Spieler selbst zu Developern geworden.

Neben der vielen Freiheit wollte EverQuest Next aber auch klassischere MMORPG-Inhalte bieten. Die Quests etwa sollten ähnlich wie in Guild Wars 2 ablaufen. Es sollte keine klassischen Hubs mit Aufgaben geben, dafür aber Events vor Ort, etwa Goblins, die ein Dorf überfallen, oder das Helfen bei der Ernte, bevor die Feinde das Feld abbrennen.

Mit der Marke EverQuest im Rücken, dem Veteran John Smedley als Chef und Sony als Geldgeber sah vieles danach aus, als könnte EverQuest Next die MMORPGs revolutionieren.

Woran ist es gescheitert? Vier Jahre nach der Ankündigung gaben die Entwickler bekannt, dass die Arbeiten an EverQuest Next eingestellt werden. Offiziell hieß es, dass das MMORPG keinen Spaß mache, nachdem man alle Teile zusammengefügt hatte.

Dave Georgeson, ein ehemaliger Chef des Spiels, sagte später: Unter Sony hätten wir es hinbekommen. Denn kurz vor der Einstellung wurde das Studio Sony Online Entertainment verkauft und zu Daybreak Games umbenannt. Dem neuen Besitzer war das Projekt möglicherweise zu aufwendig und riskant.