New World verliert Spieler und legt immer mehr Server zusammen – Manche profitieren sehr, andere merken nichts

Das MMORPG New World eröffnete viele Server, um all seine Spieler beherbergen zu können. Jetzt, wo viele wieder aufgehört haben, legt es einige Server zusammen. Bringt das etwas?

Die Spielerzahlen waren zum Release im Herbst 2021 sehr hoch (via SteamDB). Über die Monate hinweg sanken sie allerdings auf unter 20.000 durchschnittliche Spieler pro Tag. Das änderte sich mit dem Update Brimestone Sands, das am 18. Oktober online ging. Die Zahlen stiegen auf 34.000 und bald danach auf 67.000 als kurz darauf die Neustartserver eröffneten.

30.000 der Spieler hat New World mittlerweile wieder verloren.

Bereits kurz nach dem Release der Neustartserver wurden einige der alten Server zusammengelegt, da es auf ihnen recht still wurde. Am 10. Januar 2023 folgte dann ein weiterer Merge.

Spieler auf leeren Servern profitieren am meisten

Jeder Server hat eine Kapazität von 2.500 Spielern, die gleichzeitig online sein können. Der Rest landet in Warteschlangen. Wenn aber nur noch ein Zehntel davon online geht, fühlt es sich schnell nicht mehr nach einem MMORPG an.

Wer auf einem beliebten Server spielt, der seit Beginn recht voll ist, wird vom Merge kaum etwas gemerkt haben. So geht es MeinMMO-Autor Alexander Leitsch, der auf Aaru aktiv ist. Als Experte von New World gibt er ein Statement zu diesem Artikel:

Wer zuvor bereits auf recht vollen Servern gespielt hat, bekommt von den Serverzusammenlegungen wenig mit. Schon zuvor befanden sich etliche aktive Spieler darauf und diese werden nun durch neue Spieler von einem fast leeren Server ergänzt. Allerdings litten diese Server Ende 2022 unter dem Fresh Start, da Veteranen mit ihren Freunden oder einfach zum Spaß auf den frischen Servern nochmal von vorne angefangen haben. Inzwischen hat sich das nahezu wieder ausgeglichen. Bei uns auf Aaru etwa erreichen wir zur Prime Time fast immer die 2.000 gleichzeitigen Spieler. Schaut man sich zudem die Statistik bei New World DB an, sieht man, dass gerade der kleine Server Artemis und der Fresh Start-Server Kronos zuletzt von den Zusammenlegungen profitiert haben. Die echten Gewinner sind aber eben die Spieler, die zuvor auf einem fast leeren Server unterwegs waren. Für sie hat sich die Situation klar verbessert.

Wer zuvor auf fast leeren Servern war und sich nun zum Beispiel auf Aaru wiederfindet, profitiert also definitiv von der Zusammenlegung. Es gibt mehr Mitspieler, die besonders wichtig sind, wenn es um den Gruppenfinder geht. Ohne andere Spieler hängt man darin ewig und kann bestimmte Inhalte nicht abschließen.

Auch PvP ist auf leeren Servern schwierig. Für Festungskämpfe oder Open-World-PvP braucht es Mitspieler, um Spaß daran zu haben. In New World schließt ihr euch einer von drei Fraktionen an, die sich gegenseitig bekämpfen.

5 Tipps für Einsteiger in New World seht ihr im Video:

Auch Neustartserver sind vom Merge betroffen

Von den EU Servern wurden zuletzt diese zusammengelegt:

Niflheim und Caer Sidi gehören zu Asgard

Tir Na Nog und Dry Tree gehören zu Abaton

Apophis gehört zu Artemis

Galahad gehört zu Cleopatra

Gawain und Jupiter gehören zu Kronos

Fate und Morgaine gehören zu Crassus

Gilgamesh und Imhotep gehören zu Nyx

Es sind diesmal also nicht nur die Legacy Server, also die alten, betroffen, sondern auch die Neustartserver. Beim letzten Merge im Dezember waren lediglich die alten Server betroffen.

Viele zog der Fresh Start an, weshalb es auf den Legacy Servern zu der Zeit still wurde. Doch das hielt nicht besonders lange an. Spieler kehrten in ihre vorherigen Welten zurück oder hörten ganz mit New World auf. Deshalb sind vom Januar-Merge auch die Neustartserver betroffen.

Was sagt ihr zum Server-Merge in New World? Ist eure Welt davon betroffen? Spielt ihr auf den Neustartservern oder auf den Legacy Servern? Habt ihr davon profitiert oder es gar nicht sonderlich bemerkt, weil euer Server eh voller Spieler ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Dieses Jahr kommen ein paar spannende MMORPG-Titel auf den Markt:

Die 3 MMORPGs, auf die ihr euch 2023 am meisten freut – Auf eins warten sogar 31 %