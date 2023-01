Chef von Final Fantasy XIV überlegt, Level zu reduzieren – So reagieren die Spieler

Die Entwickler von Final Fantasy XIV denken über einen Level-Squish nach. Chef Naoki Yoshida fragt die Spieler nach ihrer Meinung dazu.

Momentan ist 90 das Höchstlevel in FFXIV, mit der kommenden Erweiterung 2024 soll es wohl bis 100 gehen. Für neue Spieler ist es demnach schwierig, bis dahin aufzuschließen.

In einem Livestream zu Patch 6.3 sprach der Director Naoki Yoshida darüber, dass Square Enix darüber nachdenke, die Level im MMORPG anders zu skalieren – Durch einen Level-Squish.

Was bedeutet das? Ein Level-Squish würde bedeuten, dass Level buchstäblich zusammengequetscht werden. Das Höchstlevel würde dann von 100 auf beispielsweise 60 angepasst und die Stats und Skills herunterskaliert. Ähnliches gab es bereits in WoW Shadowlands.

Spieler wünschen sich schneller spielbare Jobs

Diese Reaktionen gibt es: Nachdem Yoshida die Idee aussprach und seine Community danach fragte, erstellten Spieler zeitnah einen reddit-Threat, um darüber zu diskutieren.

“Das Level ist nur eine Zahl”, schreibt ein Nutzer. Es seit hingegen wichtiger, die Jobs zu überarbeiten und sie schneller spielbar zu machen. “Jobs machen nicht schnell genug Spaß zu spielen”, erklärt ein weiterer Fan auf reddit. So erhält der Dragoon seinen 2. AoE-Angriff erst auf Level 62, vorher fühle es sich nicht nach einer vollständigen Rotation an.

Auch bei anderen Jobs ist so etwas der Fall. Die Fans in dem reddit-Thread wünschen sich daher, dass alle Jobs ihre komplette Rotation früher bekommen – Manche wollen diese ab Level 60, andere schon ab 30. Innerhalb des Level-Squish könnten die Entwickler das Problem in Angriff nehmen.

Ein paar weitere Kommentare fassen wir hier für euch zusammen:

sneakypuddle: “Die einzige Änderung, die sie machen müssen, ist den Jobs eine Rotation ab Level 60 zu geben. Das Level wird den Content eh überholen.”

chili01: “Oder eine Basic-Rotation auf Level 50. Ich kann nicht glauben, dass der 2. AoE-Angriff beim Dragoon erst so spät kommt.”

Sinolai: “Ich glaube, der Squish würde bei FFXIV nicht genauso wie bei WoW. Es wird ohnehin alles durch die Hauptstory freigeschaltet.”

raur0s: “Sie müssen auf jeden Fall über die Erfahrung als neuer Spieler nachdenken. Es dauert noch Jahre, aber jemandem zu sagen, dass er mehrere 100 Stunden spielen muss, um den Content auf Level 100+ zu erreichen, ist ziemlich erschlagend für neue Spieler, egal, wie toll die Story ist.”

Darum ist das ein Problem: Wie in vielen anderen RPGs werden die Fähigkeiten der Jobs in FFXIV nach und nach mit steigendem Level freigeschaltet. Diese begrenzte Menge an Skills ist mittlerweile über 90 Level verteilt.

Das führt dazu, dass manche Jobs ihre wichtigsten Angriffe und Zauber, die für die Rotation und den Spielspaß ausschlaggebend sind, erst extrem spät erhalten. Das kann auf niedrigen Leveln dazu führen, dass das Gameplay sich als träge anfühlt und keinen Spaß macht.

Daher schlagen die Spieler in dem reddit-Thread vor, im Falle eines Level-Squish dieses Problem anzugehen.

Den Spielern von FFXIV scheint also weniger wichtig zu sein, auf welchem Level ihr Charakter ist. Stattdessen wollen sie unterschiedliche Jobs schneller richtig spielen können. Dass sie Level verlieren könnten, scheint niemanden zu stören, solange die Entwickler an gewünschte Job-Anpassungen denken.

Was denkt ihr über einen möglichen Level-Squish in FFXIV? Wünscht ihr euch ebenfalls, dass die Jobs überarbeitet werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Januar 2023