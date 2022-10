New World: So findet ihr die 26 Glyphen in Brimstone Sands

Im neuen Gebiet Brimstone Sands könnt ihr 26 Glyphen finden, die euch Portale öffnen oder Zugang zu speziellen Truhen verleihen. Wir von MeinMMO verraten, wo ihr diese Glyphen in New World finden könnt.

Wie kommt man an die Glyphen? Das ist unterschiedlich. Die meisten Glyphen lassen sich alleine finden und einige von ihnen müsst ihr sogar in der Hauptquest nutzen. Drei Glyphen jedoch lassen sich nur in einer Gruppe erledigen.

Im Spiel könnt ihr bei den Sammlungen genau verfolgen, welche Glyphen ihr bereits gefunden habt. Wir haben auf unserer Karte die Zählweise aus dem Spiel übernommen. Zudem haben wir die Glyphen farbig markiert:

Rote Glyphen sind Teil von Haupt- oder Nebenquests

Grüne Glyphen könnt ihr einfach so finden

Gelbe Glyphen lassen sich nur als Gruppe erschließen

Tipps zum Finden der Glyphen in Brimstone Sands

Wo sind die Glyphen versteckt? Glyphen befinden sich grundsätzlich in Wänden, meist in Säulen. Für manche Glyphen müsst ihr euch Abhänge herunterstürzen oder Gebäude betreten. Ihr könnt mit der Taste „E“ mit ihnen interagieren und sie so aktivieren.

Wo befinden sich die Boss-Glyphen? Die Glyphe 17 befindet sich im neuen Dungeon Ennead. Die beiden anderen Glyphen sind Teil von Boss-Arenen, die ihr nur als Gruppe betreten könnt.

Warum sollte ich überhaupt die Glyphen suchen? Mit Hilfe der Glyphen schaltet ihr neue Funktionen auf der Karte frei. Ihr könnt etwa Portale aktivieren, durch die ihr Laufwege abkürzen könnt. Das lernt ihr etwa bei der Hauptgeschichte rund um den Wall im Nordosten.

Außerdem könnt ihr bestimmte Elite-Truhen öffnen, an die ihr sonst nicht gekommen wärt.

Für all das genügt es aber, dass ihr die Glyphe einmal aktiviert.

Wo kann ich die aktivierten Glyphen sehen? Öffnet dazu einfach auf „J“ und geht auf den Reiter „Dokumente“. Unter „Geschichten aus der Schwefelsandwüste“ findet ihr dann das Kapitel „Alle Glyphen“. Dort sind die 26 Stück gelistet.

